FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın piyasasında 24 Kasım hareketliliği: Gram altın düşüşe geçti, yatırımcı ne yapmalı?

24 Kasım sabahında altın fiyatları düşüşle başladı. Gram altın 5.528 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek ve cumhuriyet altınında da gerileme gözlendi. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle jeopolitik risklerin azalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, piyasadaki bu dalgalanmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini merak ediyor.

Altın piyasasında 24 Kasım hareketliliği: Gram altın düşüşe geçti, yatırımcı ne yapmalı?
Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, 24 Kasım haftasına düşüşle başladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde değer kaybederek 5.528 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın 9.330 TL'den, cumhuriyet altını ise 37.192 TL'den alıcı buluyor. Bu düşüşün arkasındaki temel nedenlerden biri, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin artan umutlar. Jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi azaltıyor. Ons altın fiyatı da yüzde 0,4'lük bir düşüşle 4.050 dolar seviyesinde seyrediyor.

Özellikle kısa vadeli alım-satım yapanlar, bu tür ani düşüşlerden olumsuz etkilenebiliyor. Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olabileceğine dikkat çekiyor. Enflasyon endişeleri, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları gibi faktörler, altın fiyatlarını desteklemeye devam edebilir.

Analistler, yatırımcılara panik yapmamalarını ve uzun vadeli bir perspektifle hareket etmelerini öneriyor. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülmüştür ve uzun vadede değerini koruma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, kısa vadeli dalgalanmalar yerine, altın portföyünü çeşitlendirmek ve riskleri dağıtmak daha doğru bir strateji olabilir.

24 Kasım itibarıyla altın piyasasında yaşanan düşüş, jeopolitik risklerin azalması ve piyasalardaki genel iyimserlikle ilişkili. Ancak altın, uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmeleri, doğru kararlar vermelerine yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yatırım kararları kişisel risk toleransına ve finansal hedeflere uygun olarak verilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasifik Holding hisseleri borsada yıldız gibi parladı: Halka arz sonrası beklentiler ne?Pasifik Holding hisseleri borsada yıldız gibi parladı: Halka arz sonrası beklentiler ne?
Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu!Reel Kesim Güven Endeksi Kasım verileri belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.