ŞOK'a elektronik para kasası geliyor! 10 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK bu hafta evinizi yenileyecek ve yaz tatilinizi keyifli kılacak zengin bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalogda Samsung ve Profilo beyaz eşyalar, Grundig akıllı televizyonlar ve konforlu klimalar öne çıkıyor. Ayrıca yaz boyu kullanabileceğiniz katlanır kamp sandalyeleri, masalar, termoslar, renkli plaj çantaları ve havlular, pratik elektrikli ev aletlerinden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine, taze süt ürünlerinden cazip atıştırmalıklara kadar her ihtiyaca uygun fırsatlar raflardaki yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın gıda fırsatları
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL
- Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL
- Akel ab670 şişli ocakbaşı kapaklı ızgara 1,699 TL
- Aprilla büyük elektronik para kasası asb-8805 1,999 TL
- Torima teh-01 elektrikli ocak 799 TL
- Havit kulaküstü kulaklık h652bt 799 TL
- Novel tech baykuş figürlü bluetooth hoparlör 699 TL
- Evo şarjlı saç sakal tıraş makinesi 599 TL
- S05 sensörlü solar bahçe lambası 599 TL
- Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 249 TL
- Sensörlü solar duvar lambası 185 TL
- Solar mum efektli bahçe lambası px-s17 100 TL
- Kochler solar mantar lamba 219 TL
- Torima 20 ledli dekorasyon çiçek 249 TL
- Kiwi ksw-3010 el dikiş makinesi 275 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Jakarlı plaj havlusu 179 TL
- Jakarlı plaj havlusu 179 TL
- Tek yüz peştemal havlu 179 TL
- File plaj çantası büyük boy 279 TL
- Kumaş plaj çantası nakışlı 229 TL
- Jüt plaj çantası 229 TL
- Dijital baskılı plaj çantası 179 TL
- File plaj çantası makyaj çantalı 229 TL
- Dijital baskılı plaj çantası büyük boy 249 TL
- Fileli termos plaj çantası 279 TL
- Jüt tabanlı kumaş plaj çantası 279 TL
- Dijital baskılı plaj havlusu 249 TL
- Slazenger erkek deniz şortu desenli 349 TL
- Slazenger erkek deniz şortu düz renk 349 TL
- Slazenger şapka 249 TL
- Kadın sandalet şeffaf simli 229 TL
- Kadın terlik 159 TL
- Kadın örgü bantlı terlik 159 TL
Sizin için indirimli su sporları ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Kamp termos 30 l 1,290 TL
- Kamp termos 30 l 1,290 TL
- Piknik termos 14.5 l 499 TL
- Piknik termos 4,5 l 399 TL
- Mounty termo piknik çantası 12 l 149 TL
- Mounty termo piknik çantası 23 l 179 TL
- Mounty termo piknik çantası silindir model 9 l 149 TL
- Termo piknik çantası 6 l 119 TL
- Piknik seti 6 kişilik 30 parça 219 TL
- Çok amaçlı piknik örtüsü 59 TL
- Arkalıklı sandalye minderi 119 TL
- Renkli pipetli bardak 50 TL
- Kristal pipetli bardak 75 TL
- Silikon buzluk 50 TL
- Kağıt 8'li bıçak/çatal/kaşık 15 TL
- Çöp şiş 100'lü 29 TL
- Saroz kağıt tabak 10'lu 26 TL
- Saroz karton bardak 20'li 22 TL
- Saroz körüklü pipet jelatinli 50 TL
- Çek ittir kitap çeşitleri 179 TL
- Lüks kamp sandalyesi 1,590 TL
- Xl kamp sandalyesi 799 TL
- Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL
- Kamp sandalyesi desenli 379 TL
- Kamp sandalyesi 349 TL
- Plaj/piknik sandalyesi 349 TL
- Çocuk kamp sandalyesi 349 TL
- Katlanır ahşap görünümlü metal masa 1,190 TL
- Katlanır kare kamp masası 499 TL
- Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL
- Gokidy handminton seti 399 TL
- Krone plaj raket seti 249 TL
- Krone pickleball raket seti 499 TL
- Mounty fileli deniz yatağı 249 TL
- Gokidy havuzlu plaj oyun çadırı 599 TL
- Scapsea çocuk kolluğu 799 TL
Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL
- Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL
- Grundig 75" gq 850a televizyon 54,999 TL
- Samsung ar40f24coam/sk ar40 24000 btu klima 46,999 TL
- Grundig 55 gq 850a televizyon 32,999 TL
- Grundig 50" gq 750a televizyon 23,999 TL
İndirimli televizyonlar için buraya tıklayabilirsiniz.
Regal km 80221 8 kg çamaşır kurutma makinesi 14,999 TL
- Regal km 80221 8 kg çamaşır kurutma makinesi 14,999 TL
- Samsung dw60dg550fwq 5 programlı bulaşık makinesi 19,999 TL
- Profilo bd2155wfnn çift kapılı no frost buzdolabı 26,999 TL
- Altus al 2104 e sandık tipi derin dondurucu 11,999 TL
- Samsung ww11dg5b25aeah 11 kg çamaşır makinesi 27,499 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Bu içerik 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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