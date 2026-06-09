ŞOK'a elektronik para kasası geliyor! 10 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK bu hafta evinizi yenileyecek ve yaz tatilinizi keyifli kılacak zengin bir ürün yelpazesi sunuyor. Katalogda Samsung ve Profilo beyaz eşyalar, Grundig akıllı televizyonlar ve konforlu klimalar öne çıkıyor. Ayrıca yaz boyu kullanabileceğiniz katlanır kamp sandalyeleri, masalar, termoslar, renkli plaj çantaları ve havlular, pratik elektrikli ev aletlerinden kişisel bakım ve temizlik ürünlerine, taze süt ürünlerinden cazip atıştırmalıklara kadar her ihtiyaca uygun fırsatlar raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL

Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL

Akel ab670 şişli ocakbaşı kapaklı ızgara 1,699 TL

Aprilla büyük elektronik para kasası asb-8805 1,999 TL

Torima teh-01 elektrikli ocak 799 TL

Havit kulaküstü kulaklık h652bt 799 TL

Novel tech baykuş figürlü bluetooth hoparlör 699 TL

Evo şarjlı saç sakal tıraş makinesi 599 TL

S05 sensörlü solar bahçe lambası 599 TL

Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 249 TL

Sensörlü solar duvar lambası 185 TL

Solar mum efektli bahçe lambası px-s17 100 TL

Kochler solar mantar lamba 219 TL

Torima 20 ledli dekorasyon çiçek 249 TL

Kiwi ksw-3010 el dikiş makinesi 275 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Jakarlı plaj havlusu 179 TL

Jakarlı plaj havlusu 179 TL

Tek yüz peştemal havlu 179 TL

File plaj çantası büyük boy 279 TL

Kumaş plaj çantası nakışlı 229 TL

Jüt plaj çantası 229 TL

Dijital baskılı plaj çantası 179 TL

File plaj çantası makyaj çantalı 229 TL

Dijital baskılı plaj çantası büyük boy 249 TL

Fileli termos plaj çantası 279 TL

Jüt tabanlı kumaş plaj çantası 279 TL

Dijital baskılı plaj havlusu 249 TL

Slazenger erkek deniz şortu desenli 349 TL

Slazenger erkek deniz şortu düz renk 349 TL

Slazenger şapka 249 TL

Kadın sandalet şeffaf simli 229 TL

Kadın terlik 159 TL

Kadın örgü bantlı terlik 159 TL

Sizin için indirimli su sporları ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kamp termos 30 l 1,290 TL

Kamp termos 30 l 1,290 TL

Piknik termos 14.5 l 499 TL

Piknik termos 4,5 l 399 TL

Mounty termo piknik çantası 12 l 149 TL

Mounty termo piknik çantası 23 l 179 TL

Mounty termo piknik çantası silindir model 9 l 149 TL

Termo piknik çantası 6 l 119 TL

Piknik seti 6 kişilik 30 parça 219 TL

Çok amaçlı piknik örtüsü 59 TL

Arkalıklı sandalye minderi 119 TL

Renkli pipetli bardak 50 TL

Kristal pipetli bardak 75 TL

Silikon buzluk 50 TL

Kağıt 8'li bıçak/çatal/kaşık 15 TL

Çöp şiş 100'lü 29 TL

Saroz kağıt tabak 10'lu 26 TL

Saroz karton bardak 20'li 22 TL

Saroz körüklü pipet jelatinli 50 TL

Çek ittir kitap çeşitleri 179 TL

Lüks kamp sandalyesi 1,590 TL

Xl kamp sandalyesi 799 TL

Lüks plaj/piknik sandalyesi 599 TL

Kamp sandalyesi desenli 379 TL

Kamp sandalyesi 349 TL

Plaj/piknik sandalyesi 349 TL

Çocuk kamp sandalyesi 349 TL

Katlanır ahşap görünümlü metal masa 1,190 TL

Katlanır kare kamp masası 499 TL

Güneşlikli kamp sandalyesi 1,190 TL

Gokidy handminton seti 399 TL

Krone plaj raket seti 249 TL

Krone pickleball raket seti 499 TL

Mounty fileli deniz yatağı 249 TL

Gokidy havuzlu plaj oyun çadırı 599 TL

Scapsea çocuk kolluğu 799 TL

Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL

Skytech 65st4105 4k android led tv 23,999 TL

Grundig 75" gq 850a televizyon 54,999 TL

Samsung ar40f24coam/sk ar40 24000 btu klima 46,999 TL

Grundig 55 gq 850a televizyon 32,999 TL

Grundig 50" gq 750a televizyon 23,999 TL

İndirimli televizyonlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Regal km 80221 8 kg çamaşır kurutma makinesi 14,999 TL

Regal km 80221 8 kg çamaşır kurutma makinesi 14,999 TL

Samsung dw60dg550fwq 5 programlı bulaşık makinesi 19,999 TL

Profilo bd2155wfnn çift kapılı no frost buzdolabı 26,999 TL

Altus al 2104 e sandık tipi derin dondurucu 11,999 TL

Samsung ww11dg5b25aeah 11 kg çamaşır makinesi 27,499 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 9 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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