Altın piyasasında sular durulmuyor: ABD'nin gümrük vergileri altın akışını tehdit ediyor

ABD'nin bazı altın türlerine uyguladığı gümrük vergileri, uluslararası altın akışını sekteye uğratma potansiyeli taşıyor. İsviçre Değerli Metaller Birliği (ASFCMP), bu durumun piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, İsviçre'nin ABD'den F-35 savaş uçakları alımı, gümrük vergileri nedeniyle iptal edilme riskiyle karşı karşıya.

Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, ABD'nin gümrük vergisi politikalarıyla yeni bir döneme giriyor olabilir. İsviçre Değerli Metaller Birliği (ASFCMP) tarafından yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun bazı külçe altın türlerinin ithalatına uyguladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, fiziki altının uluslararası ticaretini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. ASFCMP, 1 kilogram ve 100 ons külçe altınların uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun açıklamalarının, bu ürünlerin muafiyet listesinde yer almadığını gösterdiğini vurguluyor. Bu durum, altın ticaretinde yeni belirsizlikler yaratırken, piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu.

Bu gelişmeler yaşanırken, İsviçre'nin ABD ile olan ticari ilişkilerinde gerginlikler de artıyor. Ülkedeki siyasi partiler arasında geniş destek bulan bir girişim, ABD'li savunma devi Lockheed Martin'den alınması planlanan 36 adet F-35A savaş uçağı siparişinin iptal edilmesini hedefliyor. Bu girişimin temel nedeni ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'ye karşı uygulamaya koyduğu %39'luk gümrük tarifesi.

Yaklaşık 9.1 milyar dolara mal olabileceği tahmin edilen bu alım, Trump'ın ithalat vergileri nedeniyle İsviçre'de giderek daha fazla sorgulanır hale geldi. Hükümetin Washington'la yaşanan maliyet anlaşmazlığını “bir yanlış anlama” olarak açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yeşiller Partisi milletvekili Balthasar Glättli, bu durumu eleştirerek, ticaret savaşlarının sonuçlarına dikkat çekiyor. İsviçre'nin bu duruma nasıl bir yanıt vereceği, özellikle de F-35 anlaşmasının geleceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

ABD'nin altın üzerindeki gümrük vergisi politikaları ve İsviçre ile yaşanan ticari gerginlikler, altın piyasasında önemli dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi gerekiyor. İsviçre'nin ABD'ye karşı atacağı adımlar, altın ticaretinin geleceği açısından belirleyici olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.443,58
4.444,48
% 0.22
23:58
Ons Altın / TL
138.105,66
138.308,69
% 0.22
23:58
Ons Altın / USD
3.397,30
3.397,99
% 0.05
23:58
Çeyrek Altın
7.109,73
7.266,73
% 0.22
23:58
Yarım Altın
14.175,02
14.533,46
% 0.22
23:58
Ziynet Altın
28.438,92
28.978,04
% 0.22
23:58
Cumhuriyet Altını
29.509,00
29.955,00
% 0.63
17:02
