Altın rallisi sürüyor: Trump imzası ve İslam Memiş'ten yıl sonu beklentileri

Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesiyle yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonu için sert dalgalanmalar beklerken, uzun vadeli yatırımcılar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın rallisi sürüyor: Trump imzası ve İslam Memiş'ten yıl sonu beklentileri
Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet kapanmasını sona erdiren anlaşmaya imza atmasıyla hareketli bir haftaya başladı. Belirsizliğin azalmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altına olan talep arttı ve altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın bir haftada 200 dolar birden artarken, gram altın da bu yükselişten nasibini aldı. Altın, son bir ayın en iyi haftasına doğru ilerliyor. ABD hükümetinin altı haftalık kapanmadan dönmesiyle birlikte yatırımcılar, gelecek verilerdeki belirsizliği fiyatlamaya başladı.

Külçe altın, ons başına 4.200 doların üzerinde işlem görerek haftalık yaklaşık yüzde 5 kazanç elde etme yolunda ilerliyor. Zayıf ekonomik görünümün tetiklediği yeni bir ABD faiz indirimi beklentisi, faiz getirmeyen değerli metal için destekleyici olmaya devam ediyor. Gümüş ise beş günlük süreçte yüzde 10’dan fazla yükseldi ve geçen ay kırdığı rekora biraz daha yaklaştı.

İslam Memiş, altın yatırımcıları için önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, bu haftanın alım için uygun olmadığını ifade etti. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların yorumları ve piyasa analizleri de yatırım kararlarında önemli rol oynuyor. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların, bu faktörleri dikkate alarak bilinçli yatırım kararları vermesi gerekiyor.

Altın piyasası, küresel gelişmeler ve uzman yorumlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Trump'ın imzasıyla başlayan yükseliş trendi, İslam Memiş'in yıl sonu beklentileriyle birleşince yatırımcıların odağı haline geldi. Ancak piyasadaki dalgalanmaların devam edebileceği uyarısı, dikkatli ve bilinçli yatırım yapmanın önemini bir kez daha vurguluyor.

gram altın ons altın
