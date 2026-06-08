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İran operasyonları durdurdu, piyasalarda yön değişti

İran'ın operasyonların sona erdiğini duyurması piyasalara nefes aldırdı. Güne düşüşle başlayan altın ve borsa yeniden yükselişe geçti.

İran operasyonları durdurdu, piyasalarda yön değişti
Aleyna Türkmen

İran Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Güne değer kaybıyla başlayan altın ve borsa, açıklamanın ardından yükseliş eğilimine girdi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e karşı yürütülen askeri operasyonların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yeniden başlaması durumunda daha sert karşılık verileceği ifade edildi.

ALTIN KAYIPLARINI GERİ ALDI

Söz konusu açıklamanın ardından altın fiyatlarında toparlanma görüldü. Güne 6.436 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6.328 liraya kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçerek saat 15.15 itibarıyla 6.410 lira seviyesine çıktı.

BORSA DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Güne düşüş yönlü seyirle başlayan Borsa İstanbul'da da alımların güçlendiği görüldü. BİST 100 endeksi, aynı saatlerde yüzde 1,10 primle 13.845,26 puandan işlem gördü.

İran'dan gelen operasyonların sona erdiğine ilişkin açıklama, hem altın hem de hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
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Değişim
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16:04
Ons Altın / TL
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199.372,47
% 0.01
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Ons Altın / USD
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4.324,82
% -0.12
16:19
Çeyrek Altın
10.266,64
10.492,66
% 0.13
16:04
Yarım Altın
20.469,12
20.985,31
% 0.13
16:04
Ziynet Altın
41.066,58
41.842,28
% 0.13
16:04
Cumhuriyet Altını
42.811,00
43.478,00
% -0.37
14:22
Anahtar Kelimeler:
İran Altın borsa
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