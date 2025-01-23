Altın rekora koştu! Gram altında 3 bin 800 TL için tarih verdi 'Bekliyoruz' Ev, araba alacaklar...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Şimdi altın düşecek mi yükselecek mi sorusunun yanıtın araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? ABD'de Donald Trump'ın yemin töreni altına yaradı, kripto yatırımcısını da bir hayli üzdü. Altın bir gün içinde 39 lira değer kazandı. Trump'ın seçildiği günden bu yana yükselen kripto para birimleri ise 100 bin dolar seviyesine kadar geriledi. İşte detaylar...

Donald Trump'ın Amerika'da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın an itibarıyla Kapalıçarşı'da 3164 TL'den, çeyrek altın 5159 TL'den, ons altın da 2752 dolardan fiyatlanıyor.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Trump resmi olarak görevi aldıktan sonra gram altın yükseldi" dedi. Trump başkanlık yemini etti, sarı maden rekora koştu. Gram altın bir haftadır yükseliyordu, Trump'ın başkanlık görevini devralmasından sonra yükselişine devam etti. Bir günde 39 lira arttı. Ons altın da yükseldi.

Memiş "Mesela Davos zirvesi başladı, oradan gelecek haber akışları önemli. Merkez Bankası'nın faiz kararı var bu hafta önemli ve dolayısıyla belirsizlikler var. Yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor" dedi.

"EV, ARABA ALACAKLAR BU HAFTAYI DEĞERLENDİREBİLİR"

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükseliş nakit ihtiyacı olanlar için iyi bir fırsat olabilir. Ancak altın almayı düşünenler biraz daha beklemeli. Memiş "Ev alacaklar, araba alacaklar bu haftayı değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Altın yükselirken kripto yatırımcıları ise hayal kırıklığına uğradı. Kripto uzmanı Oytun Es, "Trump'ın seçilmesinden sonra yukarı yönlü sert bir şekilde hareket eden Bitcoin fiyatlaması neredeyse 110 bin dolara kadar yükselmişti" ifadelerini kullandı.

Daha da yükselmesi beklenirken Bitcoin 100 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Es "Trump'ın koltuğa oturmasından sonra ilk verilen kararnamelerde ilk alınan kararlarda Bitcoin ve kripto paraların olmaması Bitcoin'de bir miktar aşağı yönlü bir satış baskısı yaratmış durumda"şeklinde konuştu. Bitcoin gibi Trump coinde de ciddi bir düşüş yaşandı. Trump'ın kendi kripto parası 75 dolarlık zirveden 33 dolara düştü.

"GRAM ALTINDA BU SENE 6. AYDAN SONRA BİR YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"

Gram altının haftaya yükseliş ile başladığını ifade eden Kuyumcu Nasri Amcalar, “Geçen hafta 3 bin 40 TL seviyesindeydi. Şu an ise 3 bin 170 TL’den işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren yükseliş hızlandı diyebiliriz. Hem dolar TL yükseldi hem de ons altında bir yükseliş oldu. Ons altın da bu sene 3 bin dolarları görmeyi bekliyor. Dünyada yaşanan jeopolitik ortam bunu daha da çok tetikleyecektir. Şu an hep altın alan oluyor. Dolar-TL seviyesinde hızlı yükselişler değil, stabil olan yükselişler bekliyoruz. Gram altında bu sene 6’ncı aydan sonra bir yükseliş bekliyoruz. Gram altında 3 bin 800 TL bandını göreceğimizi düşünüyorum. Piyasalarda şu anda gram altın 3 bin 170 TL, çeyrek altın 5 bin 50 TL, yarım altın 10 bin 100 TL, tam altın ise 20 bin 200 TL’den işlem görüyor. Vatandaşlar genelde gram altına daha çok talep gösteriyor” şeklinde konuştu. (İHA)