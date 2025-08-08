FİNANS

Altın rekora koşuyor! Trump'ın 'güvercin' ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce...

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcının yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. Trump'ın gümrük tarifelerini yürürlüğe koyması, yurt içinde faiz indirimi gibi etkenler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Peki, 8 Ağustos 2025'te altın fiyatlarında son durum ne? Kapalı Çarşıda altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, Ata altın, ons altın güncel fiyatlar...

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları tüm zamanların rekoruna doğru koşuyor. ABD’de devam eden işsizlik maaşı başvurularının Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, Trump’ın, FED Yönetim Kuruluna, faiz indirimlerini desteklemesi beklenen Ekonomi Danışmanı Miran'ı ataması altında yükselişi hızlandırdı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ons fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 3.409 doları test etti. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile birlikte ons fiyatında sabah saatlerinde 3.385 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 1

GRAM ALTIN REKORA YAKLAŞTI

Piyasada işlem gören altının gram fiyatı 4.456 TL ile son 2 haftanın zirvesine yöneldi. Böylece gram fiyatı 23 Temmuz’da test edilen 4.470 TL rekoruna da oldukça yaklaştı.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 2

Şu sıralar gram altın 4 bin 442 liradan seyrediyor, Kapalı Çarşıda ise 4 bin 423 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 107 TL iken Kapalı Çarşıda ise 7 bin 077 liradan işlem görüyor.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 3

KASIM AYINDAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

ABD’den gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesi altın fiyatlarını etkiledi. ABD'de 2 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu 222 bin kişilik beklentiye karşılık 226 bin kişi olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre 7 bin kişilik artış dikkat çekti. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 38 bin kişi artarak 1 milyon 974 bin kişi oldu ve Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler istihdam piyasasında zayıflığa işaret ederken, FED’den eylülde faiz indirimi ihtimali %90’ın da üzerinde gerçekleşti. Böylece altın fiyatlarına yükseliş hız kazandı.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 4

FED’E “GÜVERCİN” ATAMA

Öte yandan ABD’de merakla beklenen yeni FED üyesi de belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanı olarak görev yapan Stephen Miran'ı FED Yönetim Kurulu'na seçti.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 5

İkinci başkanlık döneminin başından bu yana Trump ile yakın çalışan Miran, FED’in faiz kararlarında oy kullanma yetkisine sahip olacak. 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması beklenen Miran’ın, Trump'ın “faiz indirimi çağrılarını” destekleyeceği ileri sürülüyor.

Altın rekora koşuyor! Trump ın güvercin ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce... 6
Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.442,06
4.442,90
% 0.19
08:52
Ons Altın / TL
138.225,78
138.255,51
% 0.25
09:07
Ons Altın / USD
3.395,61
3.395,99
% -0.01
09:07
Çeyrek Altın
7.107,30
7.264,14
% 0.19
08:52
Yarım Altın
14.170,18
14.528,29
% 0.19
08:52
Ziynet Altın
28.429,20
28.967,71
% 0.19
08:52
Cumhuriyet Altını
29.323,00
29.766,00
% 0.23
17:17
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın altın bugün ne kadar ata altın kapalıçarşı altın altın son dakika canlı
