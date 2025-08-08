Altın rekora koşuyor! Trump'ın 'güvercin' ataması piyasaları salladı, 2021 yılından beri en yüksek seviyeyi görünce...

Altın fiyatları tüm zamanların rekoruna doğru koşuyor. ABD’de devam eden işsizlik maaşı başvurularının Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, Trump’ın, FED Yönetim Kuruluna, faiz indirimlerini desteklemesi beklenen Ekonomi Danışmanı Miran'ı ataması altında yükselişi hızlandırdı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ons fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 3.409 doları test etti. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile birlikte ons fiyatında sabah saatlerinde 3.385 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

GRAM ALTIN REKORA YAKLAŞTI

Piyasada işlem gören altının gram fiyatı 4.456 TL ile son 2 haftanın zirvesine yöneldi. Böylece gram fiyatı 23 Temmuz’da test edilen 4.470 TL rekoruna da oldukça yaklaştı.

Şu sıralar gram altın 4 bin 442 liradan seyrediyor, Kapalı Çarşıda ise 4 bin 423 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 107 TL iken Kapalı Çarşıda ise 7 bin 077 liradan işlem görüyor.

KASIM AYINDAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

ABD’den gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesi altın fiyatlarını etkiledi. ABD'de 2 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu 222 bin kişilik beklentiye karşılık 226 bin kişi olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre 7 bin kişilik artış dikkat çekti. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 38 bin kişi artarak 1 milyon 974 bin kişi oldu ve Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler istihdam piyasasında zayıflığa işaret ederken, FED’den eylülde faiz indirimi ihtimali %90’ın da üzerinde gerçekleşti. Böylece altın fiyatlarına yükseliş hız kazandı.

FED’E “GÜVERCİN” ATAMA

Öte yandan ABD’de merakla beklenen yeni FED üyesi de belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanı olarak görev yapan Stephen Miran'ı FED Yönetim Kurulu'na seçti.

İkinci başkanlık döneminin başından bu yana Trump ile yakın çalışan Miran, FED’in faiz kararlarında oy kullanma yetkisine sahip olacak. 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması beklenen Miran’ın, Trump'ın “faiz indirimi çağrılarını” destekleyeceği ileri sürülüyor.



Kaynak: Türkiye Gazetesi