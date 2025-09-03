Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz' (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları son durum... Gram altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcısı gözünü fiyatlardan ayıramıyor. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin sürmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Son günlerde sürekli rekorlara imza atan altında yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken altın fiyatları için beklentiler ve tahminler de araştırılıyor. Ons altın ve gram altın yeniden rekor kırarken altına dair çarpıcı yorumlar da geldi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın gün içinde en yüksek 4695 TL, en düşük 4668 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.42 itibarıyla 4681 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 3547 dolar, en düşük 3526 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.57 itibarıyla 3536 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

"GRAM 5000 - 5500 SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR"

Show Haber'de yer alan haberde konuşan kuyumcu Metin Yavuz "Satmak için yine acele etmesin. Çünkü geçen hafta satanlar rekor fiyat diye satmıştı. Yakın zamanda ufak bir düzleme yapsa bile yüzde 10 - yüzde 15 artış bekleniyor piyasalarda. Altının gram fiyatları 5000 - 5500 seviyelerini görebilir" dedi.

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan kuyumcu Ümit İbalar "Altın alım her zaman uygundur. Biz müşterilerimize her zaman onu söyleriz. Paranız varsa altın alın. Uzun vadede hiçbir zaman üzmez altın" derken altındaki yükselişle ilgili değerlendirmelerini de aktardı. İbalar "Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faizleri indirme planı var. Ona dayalı olarak dolar bir güç kaybediyor.

Bunun karşılığında da altına talep arttığı için altın son zamanlarda yükselişe geçti. Ekstra olarak da güvenli liman altın, yatırımcıyı sevindiren bir liman olduğu için arz talep meselesi yani. Onun haricinde jeopolitik sebepler, ticaretteki belirsizlikler de altına talebi arttırıyor" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNU BULMAZ"

İbalar "Faiz düştüğü anda da biraz daha yükselecektir. Tahminimiz yıl sonuna 4800 seviyelerini aşacağıdır.

Yıl sonunu bulmaz diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

3 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.52 itibarıyla 3536 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.38 itibarıyla 4681 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 07.39 itibarıyla 7653 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 07.40 itibarıyla 15 bin 306 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 07.50 itibarıyla 31 bin 335 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 07.50 itibarıyla 76 bin 457 TL seviyesinde.