FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz' (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artmasıyla yükseliş hareketini sürdürüyor. Ons altın ve gram altın fiyatında her geçen gün yeni rekorlar kırılmaya devam ederken, gram altın bu kez de 4695 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altında ise 3547 dolar ile zirve seviye görüldü. Gram altın tahminleri neler? Altın yatırımcısının merakla takip ettiği yeni rakamlar da geldi. Peki, gram altın fiyatı şu an ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz' (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Gram altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcısı gözünü fiyatlardan ayıramıyor. Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin sürmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Son günlerde sürekli rekorlara imza atan altında yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken altın fiyatları için beklentiler ve tahminler de araştırılıyor. Ons altın ve gram altın yeniden rekor kırarken altına dair çarpıcı yorumlar da geldi.

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 1

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın gün içinde en yüksek 4695 TL, en düşük 4668 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.42 itibarıyla 4681 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise gün içinde en yüksek 3547 dolar, en düşük 3526 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.57 itibarıyla 3536 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 3

"GRAM 5000 - 5500 SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR"

Show Haber'de yer alan haberde konuşan kuyumcu Metin Yavuz "Satmak için yine acele etmesin. Çünkü geçen hafta satanlar rekor fiyat diye satmıştı. Yakın zamanda ufak bir düzleme yapsa bile yüzde 10 - yüzde 15 artış bekleniyor piyasalarda. Altının gram fiyatları 5000 - 5500 seviyelerini görebilir" dedi.

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 4

ATV Haber'de yer alan haberde konuşan kuyumcu Ümit İbalar "Altın alım her zaman uygundur. Biz müşterilerimize her zaman onu söyleriz. Paranız varsa altın alın. Uzun vadede hiçbir zaman üzmez altın" derken altındaki yükselişle ilgili değerlendirmelerini de aktardı. İbalar "Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faizleri indirme planı var. Ona dayalı olarak dolar bir güç kaybediyor.
Bunun karşılığında da altına talep arttığı için altın son zamanlarda yükselişe geçti. Ekstra olarak da güvenli liman altın, yatırımcıyı sevindiren bir liman olduğu için arz talep meselesi yani. Onun haricinde jeopolitik sebepler, ticaretteki belirsizlikler de altına talebi arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 5

"YIL SONUNU BULMAZ"

İbalar "Faiz düştüğü anda da biraz daha yükselecektir. Tahminimiz yıl sonuna 4800 seviyelerini aşacağıdır.
Yıl sonunu bulmaz diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Altın rekorlar kırarken gram altın için yeni fiyat geldi! Yıl sonunu bulmaz (3 Eylül 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı) 6

3 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.52 itibarıyla 3536 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.38 itibarıyla 4681 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 07.39 itibarıyla 7653 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 07.40 itibarıyla 15 bin 306 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 07.50 itibarıyla 31 bin 335 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 07.50 itibarıyla 76 bin 457 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyorZam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor
Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.676,93
4.677,46
% 0.06
08:30
Ons Altın / TL
145.422,01
145.455,74
% 0.02
08:45
Ons Altın / USD
3.532,34
3.532,68
% -0.05
08:45
Çeyrek Altın
7.483,08
7.647,64
% 0.06
08:30
Yarım Altın
14.919,69
15.295,37
% 0.06
08:30
Ziynet Altın
29.932,33
30.497,02
% 0.06
08:30
Cumhuriyet Altını
30.689,00
31.153,00
% 1.06
17:08
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Para çekmek için gittiğiniz ATM'de bekliyor olabilir! Sandığınızdan çok farklı...

Para çekmek için gittiğiniz ATM'de bekliyor olabilir! Sandığınızdan çok farklı...

Ev alacaklar 'altın vize' fırsatını duyunca oraya yöneldi

Ev alacaklar 'altın vize' fırsatını duyunca oraya yöneldi

Altın şaşırtırken 'DAHA YENİ BAŞLADI' çıkışı!

Altın şaşırtırken 'DAHA YENİ BAŞLADI' çıkışı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.