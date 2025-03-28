'Altın, rüzgarı arkasına aldı' 17 defa rekor kırdı! Analistlerden resmen 'Yetmez' açıklaması geldi, Trump'ın gümrük hamlesi sonrası tarihi zirve...

Altın, Donald Trump'ın hamlelerini fiyatlandırmaya devam ediyor. Buna göre, Trump'ın yeni otomobil gümrük vergilerini açıklaması sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler karşısında yatırımcılar güvenli limana sığınırken ons altından yeni bir rekor geldi.

ONS ALTIN 17 DEFA REKOR KIRDI

2025 yılında 2 bin 620 dolardan başlayan ons altın yılbaşından beri 440 dolar değer kazandı ve yıl içinde 17 defa rekor kırdı. Şu sıralarda ise ons altın yeni bir rekor ile 3 bin 76 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altının rekor kırmasının altından yurt içindeki piyasalarda altın yatırımcısı gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altının fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda, gram altın 3 bin 757 liradan satılırken, çeyrek altın 6 bin 188 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 282 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM...

Kapalıçarşı'da ise gram altın 3 bin 810 liradan, çeyrek altın 6 bin 218 liradan ve Ata altını 25 bin 423 liradan işlem görüyor.

"RÜZGARI ARKASINA ALDI"

Piyasaların nasıl şekilleneceği ve bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edenler için Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda açıklamalarda bulundu. Rodda, sarı metalin rüzgarı arkasına aldığını ifade ederek, "ABD'nin ticaret politikaları, maliye politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gibi faktörler altın fiyatlarını destekliyor" sözlerini kullandı.

BMI analistleri ise altın fiyatları için şu sözleri kullandı:



"Altının ABD politika belirsizliği, ticari gerilimler, dünya genelindeki askeri çatışmalar, enflasyon endişeleri ve makro belirsizlikten faydalanmaya devam etmesiyle altın fiyatlarına yönelik yükseliş görünümümüzü sürdürüyoruz”

PİYALAR BUGÜN NEYİ TAKİP EDECEK?

Bugün piyasalar ise Fed'in faiz kararına yönelik ipucu verme ihtmali olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini takip edecek. Ayrıca, piyasalar 2 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ediyor.