Altın rüzgarı esiyor: Çeyrek altın rekor seviyelerde!

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın ve çeyrek altın yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Altın, güvenli liman olma özelliğini koruyarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, piyasaları hareketlendirdi. Çeyrek altın, yatırımcılar arasında en popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkarken, gram altın da benzer bir ilgi görüyor.

17 Ekim 2025 itibarıyla, serbest piyasada gram altın 5.886,38 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 9.624,24 TL'ye ulaşmış durumda. Altının ons fiyatı ise 4,359 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakamlar, altın fiyatlarının ne denli yükseldiğini açıkça gösteriyor. Düne göre gram altında %1.09'luk bir artış yaşanması, yükseliş trendinin devam ettiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yatan çeşitli faktörlere dikkat çekiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler, yatırımcıları altına yönlendiren başlıca etkenler arasında sayılıyor. Ayrıca, merkez bankalarının para politikaları ve faiz oranları da altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Özellikle düşük faiz ortamı, altının cazibesini artırarak talebi destekliyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu. Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin ve jeopolitik risklerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yatırımcıların, altın alım satım kararlarını verirken dikkatli olmaları ve uzman görüşlerini dikkate almaları önem taşıyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilirken, kısa vadeli dalgalanmaların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın, Türk yatırımcısının vazgeçilmezi olmaya devam ederken, piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmeli.