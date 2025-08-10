Altın rüzgarı esiyor: Citi'den rekor tahmin revizyonu, piyasalar hareketli

Ekonomik belirsizlik altını güvenli liman haline getirirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor

Altın, 10 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. ABD merkezli yatırım bankası Citi'nin altın fiyat tahminini yukarı yönlü revize etmesi, piyasalarda heyecan yarattı. Kurum, kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisinin, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceğini öngörüyor. Citi, önümüzdeki üç aylık dönem için altın fiyat beklentisini önceki 3 bin 300 dolar seviyesinden 3 bin 500 dolara çıkardı. Beklenen fiyat aralığı da 3 bin 100-3 bin 500 dolar aralığından 3 bin 300-3 bin 600 dolar aralığına revize edildi. Bu revizyonun arkasında yatan temel neden ise ABD’de kısa vadeli büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleşmesi olarak gösteriliyor. Ekonomik koşullardaki olası zayıflamanın yatırımcıların güvenli liman tercihlerine yönelmesine neden olabileceği değerlendirmesi yapılırken, bu durumun altın fiyatlarında yükselişe katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Özellikle çeyrek altın, geleneksel yatırım aracı olarak Türk halkı arasında popülerliğini korurken, fiyatlardaki dalgalanmalar alım-satım kararlarını etkiliyor. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin sadece ekonomik belirsizliklerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişeleri gibi faktörlerin de etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları ve doların performansı, altın fiyatları üzerinde önemli bir rol oynuyor. FED'in faiz artırımlarına devam etmesi durumunda doların değer kazanması ve altın fiyatlarının baskı altında kalması beklenirken, faiz indirimlerine başlaması durumunda ise altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi görülebilir.

Yatırımcıların altın alım-satım kararlarını verirken dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri gerekiyor. Uzmanlar, portföy çeşitlendirmesi yaparak riskleri minimize etmenin ve uzun vadeli yatırım stratejileri izlemenin önemini vurguluyor. Altın, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olarak kabul edilirken, piyasa koşullarına göre farklı stratejiler izlemek yatırımcıların kazançlarını artırabilir.

Sonuç olarak, altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerden ve yatırımcıların risk algısından etkilenmeye devam edecek. Citi'nin tahmin revizyonu ve piyasalardaki hareketlilik, altının yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman görüşlerini dikkate almak büyük önem taşıyor.