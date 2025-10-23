FİNANS

Altın rüzgarı tersine döndü: Sert düşüş yatırımcıyı tedirgin ediyor

Altın fiyatları, son dönemde gördüğü rekor seviyelerin ardından sert bir düşüş yaşayarak ons başına 4 bin dolar seviyesine geriledi. Piyasadaki aşırı ısınma endişeleri ve ETF'lerden gelen satış baskısı düşüşü tetiklerken, ABD-Çin ticaret anlaşması olasılığı da güvenli liman talebini azaltıyor.

Rekor Yükseklerden Gelen Düşüş, Piyasada Endişe Yaratıyor

Altın piyasası, 2025 yılının başından beri görülmemiş seviyelere ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ancak, bu yükseliş trendi, Ekim ayının sonlarına doğru keskin bir dönüş yaparak yerini düşüşe bıraktı. Bloomberg HT'nin haberine göre, altın fiyatları, piyasanın aşırı ısındığına dair endişelerle birlikte düşüşünü sürdürerek ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Perşembe günü spot altında yaşanan yaklaşık yüzde 0,5'lik değer kaybı, teknik düzeltmenin yanı sıra borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkan yatırımcıların yarattığı satış baskısıyla da desteklendi. Bloomberg verileri, Çarşamba günü altın destekli ETF'lerden gerçekleşen tek günlük çıkışın, son beş ayın en büyüğü olduğunu ortaya koyuyor. Analistler, düşüşün temel nedenleri arasında, altının rekor seviyelere ulaşmasının ardından kar realizasyonu yapılması gerektiğini düşünen yatırımcıların satışa geçmesini gösteriyor. Ayrıca, ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasının, küresel ekonomiye dair iyimserliği artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi azaltabileceği de belirtiliyor. Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi beklentisi, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın gibi güvenli limanlara olan ilgiyi azaltıyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Yatırımcılar, bu düşüşün kalıcı olup olmayacağını ve altın alım fırsatı yaratıp yaratmadığını merak ediyor. Uzmanlar, altın piyasasının volatilitesinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Piyasada oluşan panik havası, küçük yatırımcıyı tedirgin ederken, büyük oyuncuların pozisyonlarını koruma çabası dikkat çekiyor. Bazı analistler, düşüşün kısa vadeli bir düzeltme hareketi olduğunu ve altının uzun vadede yeniden yükselişe geçebileceğini savunuyor. Ancak, piyasadaki belirsizlik ortamı, yatırımcıların temkinli davranmasını gerektiriyor.

Altın piyasasındaki bu sert düşüş, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliğinde. Piyasanın aşırı ısınması, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları gibi faktörler, altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Yatırımcıların, bu faktörleri yakından takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak bilinçli kararlar vermesi gerekiyor. Kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak ve uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirmek, altın piyasasındaki riskleri minimize etmenin en önemli yollarından biri.

Anahtar Kelimeler:
rekor altın fiyatı
