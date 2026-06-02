Renault mu Toyota mı? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin güncel listesi

2026'nın ilk 5 ayında, Türkiye'nin en çok satan otomobil modelleri netleşti. Zirveye Renault Clio yerleşti. Toyota Corolla takipte kalırken, Togg T10X ilk 10’daki yerini korudu.

Aleyna Türkmen

Türkiye'de 2026'nın ilk 5 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Otomobil kullanıcıları tercihlerini hem ekonomik hem de piyasa arabalarından yana kullanmaya devam etti. Türkiye'de otomobil satışlarında uzun bir süredir liderliği elinden bırakmayan Renault bu yıl da yenilediği Clio markasıyla yine en çok tercih edilen otomobiller arasında zirvedeki yerini korudu.

Otomobil dünyasında sorunsuzluğu ile ön plana çıkan Toyata Corolla'da zirve takibini yakından sürdürürken, yerli ve milli elektrikli SUV pazarının öncüsü Togg T10X ise istikrarlı satış grafiğiyle ilk 10’daki yerini sağlamlaştırdı.

İşte daralan pazara meydan okuyan ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği o modeller;

1- Renault Clio - 24.085

2- Toyota Corolla - 14.487

3- Renault Megane - 13.908

4- Toyota C-HR - 12.451

5- Renault Duster - 10.370

6- Hyundai i20 - 10.101

7- Volkswagen Taigo - 10.079

8- Fiat Egea Sedan - 10.024

9- Togg T10X - 9.070

10- Peugeot 2008 - 9.023

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

