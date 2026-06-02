Renault mu Toyota mı? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin güncel listesi

Türkiye'de 2026'nın ilk 5 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Otomobil kullanıcıları tercihlerini hem ekonomik hem de piyasa arabalarından yana kullanmaya devam etti. Türkiye'de otomobil satışlarında uzun bir süredir liderliği elinden bırakmayan Renault bu yıl da yenilediği Clio markasıyla yine en çok tercih edilen otomobiller arasında zirvedeki yerini korudu.
Otomobil dünyasında sorunsuzluğu ile ön plana çıkan Toyata Corolla'da zirve takibini yakından sürdürürken, yerli ve milli elektrikli SUV pazarının öncüsü Togg T10X ise istikrarlı satış grafiğiyle ilk 10’daki yerini sağlamlaştırdı.
İşte daralan pazara meydan okuyan ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği o modeller;
1- Renault Clio - 24.085
2- Toyota Corolla - 14.487
3- Renault Megane - 13.908
4- Toyota C-HR - 12.451
5- Renault Duster - 10.370
6- Hyundai i20 - 10.101
7- Volkswagen Taigo - 10.079
8- Fiat Egea Sedan - 10.024
9- Togg T10X - 9.070
10- Peugeot 2008 - 9.023
