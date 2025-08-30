Altın şahlandı! Trump öyle bir risk oluşturdu ki... Tüm tahminler sil baştan yazıldı, bu senaryo olursa...

Altın fiyatları son birkaç gündür yükselişte. Altın tabelasında hızlı yükseliş dikkat çekerken dünya bankalarında altın tahminlerini revize etmeye başladı. Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine dair mesajları, Beyaz Saray’ın merkez bankası üzerindeki baskıları ve süregelen jeopolitik riskler altının tekrar yükselmesine neden oldu.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINI HIZLANDIRDI

Washington’un Hindistan’a karşı açıkladığı yüzde 50 gümrük tarifesi ise Batı ile Doğu arasındaki ekonomik ayrışmayı derinleştiriyor. Bu gelişme, merkez bankalarının dolarizasyon karşıtı adımlarını hızlandırarak rezervlerinde altın payını artırmalarına neden oluyor.



MERKEZ BANKALARI TARİHİ DÖNÜM NOKTASINDA

1996’dan bu yana ilk kez merkez bankalarının altın rezervleri, ABD devlet tahvillerini geride bıraktı. Bugün merkez bankalarının rezervlerinde altının payı yüzde 25, ABD tahvillerinin payı ise yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

2008-2015 döneminde bu oran sırasıyla yüzde 10’a yüzde 30 şeklinde seyretmişti. Bu dramatik değişim, altının küresel rezerv yönetiminde giderek daha güçlü bir güvenli liman olarak öne çıktığını gösteriyor.



STAGFLASYON ENDİŞESİ GÜÇLENİYOR

ABD tahvil getirilerindeki düşüş, özellikle 2 ve 10 yıllık Hazine tahvillerinde gözlenen gerileme, piyasaların stagflasyon endişelerini güçlendiriyor. Analistlere göre bu tablo, altın için en uygun zeminlerden biri. Yine de uzmanlar, 3 bin 430 doların üzerinde güçlü bir kırılma olmadan erken alım yapmak konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Altın piyasasındaki hızlı yükseliş ile beraber dev bankalarda yıl sonu tahminlerini revize etmeye başladı. Morgan Stanley, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin altın fiyat tahminini ons başına 3.800 dolara yükseltti. Dev banka gerekçe olarak ise, zayıflayan ABD doları, olası enflasyon baskıları ve devam eden küresel belirsizliğ işaret etti.



ÇARPICI TAHMİN GELDİ

Goldman Sachs ise altın fiyatı 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşacağını tahmin etti. Banka ayrıca, olası bir resesyonun ETF’lere girişleri hızlandırabileceğini ve fiyatları 3 bin 880 dolara taşıyabileceğini belirtiyor. Daha uç senaryolarda ise Fed bağımsızlığına yönelik tehditler ya da ABD rezerv politikasında değişiklikler altını 2025 sonunda 4 bin 500 dolar seviyesine kadar çıkarabilir.



BANK OF AMERICA: 2026’DA 4 BİN DOLAR HEDEFİ

Bank of America da altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Analistlere göre altın, 2026’nın ilk yarısında 4 bin dolar ile yeni rekor seviyelere ulaşabilir.

Bankanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed yönetimine müdahale girişimleri ve artan kurumsal belirsizlikler, altın için en önemli destekleyici faktörler arasında sayıldı.