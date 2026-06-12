SGK'nin geri ödeme listesi genişledi: 32 ilaç daha kapsama alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 32 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların tedaviye erişiminin daha da kolaylaşacağını belirtti.

21 İLAÇ YERLİ ÜRETİM

Işıkhan açıklamasında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

TEDAVİYE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Geri ödeme kapsamına alınan ilaçların 21'inin yerli üretim olmasıyla sağlık alanındaki yerli ve milli üretim kapasitesinin desteklenmesi hedeflenirken, yeni uygulamanın hastaların ilaçlara erişimini kolaylaştırması bekleniyor. SGK'nin geri ödeme listesinde yapılan güncellemeyle birlikte, çok sayıda hastanın ilaç maliyetlerinin karşılanması ve tedavi süreçlerinin daha kolay yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır