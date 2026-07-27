Dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanıyor! Terminal İstanbul açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabının kısa süre içinde hizmete gireceğini duyurdu. Kacır, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Terminal İstanbul başlangıç etabı. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezinin ilk adımı. Çok yakında." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında hayata geçirilen Terminal İstanbul, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirecek ve genç girişimcileri uluslararası teknoloji şirketleriyle aynı çatı altında buluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLACAK

Binlerce girişimci, teknoloji şirketi ve yatırımcıya ev sahipliği yapması planlanan Terminal İstanbul'da, uluslararası ölçekte hızlandırma programları, ortak çalışma alanları ve kuluçka merkezleri yer alacak. Bu yönüyle merkezin dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulan stratejik uluslararası iş birlikleriyle küresel bilgi birikimi, sermaye ve deneyimin doğrudan Türkiye'deki teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor.

Dünyanın en büyük hızlandırıcı programlarından Techstars ile gerçekleştirilen ortaklık da bu vizyonun önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Pakistan, Katar, Paris ve Londra başta olmak üzere farklı ülkelerde yürütülen temaslar sayesinde Türk diasporası ve uluslararası teknoloji platformlarıyla bağlantılar güçlendirilerek Türk girişimlerinin küresel pazarlara erişimi sistematik şekilde desteklenecek.

YABANCI VE YERLİ GİRİŞİMLER İÇİN YENİ MERKEZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Tech Visa programı sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden yüksek potansiyelli girişimlerin Terminal İstanbul bünyesinde faaliyet göstermesinin önü açılacak.

"Soft landing" programları ile birlikte hibe, muafiyet ve teşvik mekanizmaları sayesinde yabancı girişimlerin Türkiye pazarına hızlı uyum sağlaması desteklenirken, yerli girişimlerin de bu merkez aracılığıyla küresel pazarlara açılması hedefleniyor.

Merkezde kurulacak paylaşımlı laboratuvarlar, yüksek maliyetli cihazlara ortak erişim imkanı, sarf malzeme tedarik merkezleri ve dijital altyapı çözümleri özellikle derin teknoloji girişimlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak. Böylece akademik çalışmalar ile AR-GE çıktılarının ticarileşememesi sorununa doğrudan çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca yapay zekadan biyoteknolojiye, mobiliteden uzay teknolojilerine kadar uzanan 34 farklı teknoloji dikeyinde, yerli teknoloji liderleri ve küresel şirketlerin katkısıyla oluşturulacak kümelenme yapısıyla dikey uzmanlık geliştirilecek.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Terminal İstanbul, girişimcilik ekosisteminin tüm önemli bileşenlerini tek çatı altında buluşturan yapısıyla gün boyu yaşayan dinamik bir kampüs olarak hizmet verecek.

Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel yatırımcı ağları, fonlama programları ve yatırım hazırlık süreçleri merkezin operasyonel yapısına entegre edilecek. Bunun yanında burs programları, yetenek geliştirme çalışmaları, mezun ağları ve yapay zeka programlarıyla nitelikli insan kaynağı desteklenecek. Kamusal izin ve mevzuat süreçlerinin hızlandırılması için özel regülasyon rehberlik masaları da hizmet verecek.

Akıllı eşleştirme araçları ve dijital platformlarla paydaşlar arasındaki etkileşimi artıracak Terminal İstanbul, diaspora üzerinden üst düzey yöneticiler ve sektör liderleriyle bağlantılar kurulmasına da imkan sağlayacak.

Hackathonlar, yatırımcı-girişimci buluşmaları, yönetici akademileri ve topluluk programlarıyla sürekli canlı tutulacak kampüs yapısının; girişimciler için büyüme platformu, yatırımcılar için nitelikli fırsat havuzu, kurumsal şirketler için inovasyon ortağı ve Türkiye için küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir merkez olması hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır