‘Altın sırasını saldı’ 15 güne dikkat! ‘Çok konuşulacak’

Altın, güçlenen dolar ve ABD-İran ateşkesine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle takipi ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Altın kaç TL? Altın alacaklar için tavsiye var mı? Sarı metal yatırımcısı piyasayı yakından takip ediyor. Altın fiyatları, güçlenen dolar ve ABD-İran ateşkesine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle cuma günü geriledi.

YÜZDE 10 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Orta Doğu’daki ateşkes sürecine dair belirsizlik devam ettiği için enerji piyasalarına yönelik netleşme sağlamamasından dolayı altın tarafında da bekleme havası var. 28 Şubat’ta başlayan savaş döneminde altın fiyatları yüzde 10’a yakın değer kaybetmişti.
Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına dair beklentilerin güçlenmesi Brent petrol fiyatının yüzde 11’e kadar gerilemesini sağladı.

SAKİN BİR HAFTA GERİDE KALDI

Piyasalardaki bekle-gör durumunu ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş HaberGlobal’e değerlendirdi. Memiş, geçen haftaya göre daha sakin bir haftanın tamamlandığını kaydetti. 15 günlük bir ateşkes haberinin geldiğini ve petrol fiyatlarının biraz gerilediği ve diğer varlıkların biraz toparlandığı bir haftanın geride kaldığını söyledi.

15 GÜNE DİKKAT!

Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinde piyasaların gergin bekleyişini sürdüğünün altını çizdi ve şu cümleleri kurdu:

“Yani rehavete kapılmış, iyimserliği satın almış bir piyasa yok karşımızda. Altın tarafında bir miktar toparlanma gördük. İşte petrol tarafı tekrar 100 dolar seviyesinin altını zorlamaya devam edecek. Kalıcı olup olmayacağı 15 gün sonra belli olacak. Bu 15 günlük süreçte dikkat etmekte fayda var. Geniş bant aralığında dalgalanan fiyatlar tam oturmaz. Biraz daha istikrarı beklemek lazım”

RÜZGAR TERSİNE DÖNER Mİ?

İsrail’in bölgesel savaş istediğini bundan dolayı süreci manipüle edebileceğini kaydeden Memiş, şu sözleri aktardı:

“Döviz tarafı güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar baskılanıyor ama güçlü duruyor. Uluslararası piyasalarda da bu şekilde. Yine yıl sonuna kadar 50 lira seviyesi burada hedef konumunda. Altın bir düşüyor bir çıkıyor ama stabil, seviyesinde sakin. Bir ateşkes iyimserliği var ama rüzgâr hemen çabucak tersine dönebiliyor. Kırılgan bir zemin var piyasalarda. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz. Elimizdeki malın kıymetini bileceğiz”

NİSAN AYINDA HANGİ YATIRIM ARACI?

Altın-konut paritesini takip ettiklerini belirten Memiş, konutun artık hareketleneceği bir dönemin yaklaştığını söyledi. Mart ayında petrol üzerinden manipülasyon yapıldığını Nisan ayında ise hangi araçlar üzerinden manipüle sürecinin devam edeceğini takip edeceklerini belirtti.
Memiş, konu ile ilgili şu cümleleri söyledi:

“Ocak ayında altın gümüş tarafında yaptılar. O sırasını saldı. Şimdi petrol tarafında yaptılar. O da sırasını saldı. Bakalım Bitcoin'i mi gelecek borsa mı gelecek? Bir şey olacak ama mutlaka bir yatırım aracının daha çok konuşulacağı bir ay olacak. Mutlaka her ay farklı yatırım araçlarını belirleyerek manipülasyon yapıyorlar. Yine de yakından takip etmeye devam edeceğiz ama biz aylık dalgalanmalara bakmıyoruz. Yıllık stratejimiz var. Elimizdeki birikimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Uzun vadeli bir strateji belirliyoruz. Bu yıl zaten paradan para kazanma gibi bir hayal içinde kimse olmamalı”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.835,47
6.836,25
% 0.08
13:28
Ons Altın / TL
212.423,99
212.489,99
% 0.01
13:43
Ons Altın / USD
4.754,81
4.755,34
% -0.24
13:43
Çeyrek Altın
10.936,76
11.177,27
% 0.08
13:28
Yarım Altın
21.805,16
22.354,54
% 0.08
13:28
Ziynet Altın
43.747,03
44.572,35
% 0.08
13:28
Cumhuriyet Altını
45.419,00
46.104,00
% 0.26
12:22
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

