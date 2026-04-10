‘Altın sırasını saldı’ 15 güne dikkat! ‘Çok konuşulacak’

Altın ne kadar? Altın kaç TL? Altın alacaklar için tavsiye var mı? Sarı metal yatırımcısı piyasayı yakından takip ediyor. Altın fiyatları, güçlenen dolar ve ABD-İran ateşkesine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle cuma günü geriledi.

YÜZDE 10 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Orta Doğu’daki ateşkes sürecine dair belirsizlik devam ettiği için enerji piyasalarına yönelik netleşme sağlamamasından dolayı altın tarafında da bekleme havası var. 28 Şubat’ta başlayan savaş döneminde altın fiyatları yüzde 10’a yakın değer kaybetmişti.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına dair beklentilerin güçlenmesi Brent petrol fiyatının yüzde 11’e kadar gerilemesini sağladı.

SAKİN BİR HAFTA GERİDE KALDI

Piyasalardaki bekle-gör durumunu ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş HaberGlobal’e değerlendirdi. Memiş, geçen haftaya göre daha sakin bir haftanın tamamlandığını kaydetti. 15 günlük bir ateşkes haberinin geldiğini ve petrol fiyatlarının biraz gerilediği ve diğer varlıkların biraz toparlandığı bir haftanın geride kaldığını söyledi.

15 GÜNE DİKKAT!

Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinde piyasaların gergin bekleyişini sürdüğünün altını çizdi ve şu cümleleri kurdu:

“Yani rehavete kapılmış, iyimserliği satın almış bir piyasa yok karşımızda. Altın tarafında bir miktar toparlanma gördük. İşte petrol tarafı tekrar 100 dolar seviyesinin altını zorlamaya devam edecek. Kalıcı olup olmayacağı 15 gün sonra belli olacak. Bu 15 günlük süreçte dikkat etmekte fayda var. Geniş bant aralığında dalgalanan fiyatlar tam oturmaz. Biraz daha istikrarı beklemek lazım”

RÜZGAR TERSİNE DÖNER Mİ?

İsrail’in bölgesel savaş istediğini bundan dolayı süreci manipüle edebileceğini kaydeden Memiş, şu sözleri aktardı:

“Döviz tarafı güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar baskılanıyor ama güçlü duruyor. Uluslararası piyasalarda da bu şekilde. Yine yıl sonuna kadar 50 lira seviyesi burada hedef konumunda. Altın bir düşüyor bir çıkıyor ama stabil, seviyesinde sakin. Bir ateşkes iyimserliği var ama rüzgâr hemen çabucak tersine dönebiliyor. Kırılgan bir zemin var piyasalarda. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirleyeceğiz. Elimizdeki malın kıymetini bileceğiz”

NİSAN AYINDA HANGİ YATIRIM ARACI?

Altın-konut paritesini takip ettiklerini belirten Memiş, konutun artık hareketleneceği bir dönemin yaklaştığını söyledi. Mart ayında petrol üzerinden manipülasyon yapıldığını Nisan ayında ise hangi araçlar üzerinden manipüle sürecinin devam edeceğini takip edeceklerini belirtti.



“Ocak ayında altın gümüş tarafında yaptılar. O sırasını saldı. Şimdi petrol tarafında yaptılar. O da sırasını saldı. Bakalım Bitcoin'i mi gelecek borsa mı gelecek? Bir şey olacak ama mutlaka bir yatırım aracının daha çok konuşulacağı bir ay olacak. Mutlaka her ay farklı yatırım araçlarını belirleyerek manipülasyon yapıyorlar. Yine de yakından takip etmeye devam edeceğiz ama biz aylık dalgalanmalara bakmıyoruz. Yıllık stratejimiz var. Elimizdeki birikimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Uzun vadeli bir strateji belirliyoruz. Bu yıl zaten paradan para kazanma gibi bir hayal içinde kimse olmamalı”