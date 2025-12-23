FİNANS

Altın ve gümüşte yeni rekor (23 Aralık 2025 Salı gram, çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatlarında son durum... Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hızlanırken altın bir kez daha rekor kırdı. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler altını desteklerken ons altın 4497 dolar ile zirve seviyesini gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte 23 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yeni haftaya rekorla başlayan altın, haftanın ikinci gününde de rekor kırdı. Yatırımcılar ise altındaki bu yükseliş hareketinin nedenlerini araştırıyor. Altın fiyatlarında tarihi eşikler tek tek aşılıyor. Peki, ons altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 23 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Fed'in faiz oranlarında yeni indirimler yapabileceğini işaret eden ekonomik veriler, küresel belirsizlikler, ABD hükümetinin Venezuela tankerlerine ambargo koyması sonrası iki ülke arasındaki anlaşmazlığın tırmanması ve buna bağlı jeopolitik risklerin etkisiyle altının tekrardan ivme kazandığı işaret ediliyor. Altın fiyatındaki hareketi destekleyen faktörler arasında merkez bankalarının alımları da gösteriliyor.

ALTINDA SON DURUM

Gram altın 6192 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Gram altında en yüksek 6192 TL, en düşük 6106 TL seviyesi görülürken gram altın saat 07.18 itibarıyla 6176 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise 4497 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altında en yüksek 4497 dolar, en düşük 4438 dolar seviyesi görülürken ons altın saat 07.34 itibarıyla 4485 dolar seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüşte de yeni zirve seviyeler görüldü. Ons gümüşte en yüksek 70 dolar seviyesi test edilirken ons gümüş saat 07.34 itibarıyla 69,68 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram gümüşte ise en yüksek 96.3898 TL seviyesi test edildi. Gram gümüş saat 07.34 itibarıyla 95,92 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.43 itibarıyla 4.486 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.28 itibarıyla 6.176 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.28 itibarıyla 10.098 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 20.197 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 41.535 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 100.685 TL seviyesinde.

