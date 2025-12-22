Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: 'Göbek seviyesinde'

Altın ne kadar? Gram altın yıl sonuna kadar kaç TL olacak? Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ile yatırımcısına 2025'te önemli kazançlar sağlamıştı. Bugün ise gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

ABD'den faiz indirim sürecine dair beklentilerin artması, jeopolitik ve ticari gerilimlerin yukarı yönlü tırmanması ve merkez bankalarının altın alımında korudukları istikrarı ile altın yükselişini sürdürüyor. Aynı zamanda doların da gerilemesi altının yükselmesini sağlıyor.

1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Altın, yıl başından bu yana yüzde 67'ye varan kazancı ile 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını gösterdi. Gümüş ise yüzde 138 kazanç ile altını bu yıl geride bıraktı.

ALTIN KAÇ TL?

22 Aralık 2025 tarihinde ise gram altın 6 bin TL'yi geçerek, 6.054,79 TL oldu. Çeyrek altın ise 9 bin 899 TL'den satışa sunuldu. Ons altın tarafında ise 4 bin 398 bin dolarda görünüyor.

Gümüş yatırımcısı ise gram gümüşün fiyatını merak ediyor. Buna göre gümüş fiyatı, 95, 339 TL olarak görünüyor.

YILIN ŞAMPİYONU: GÜMÜŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, HaberTürk'te önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın yatırımcısı yine bu yılla alakalı bir getiri sağlamış oldu. Gümüş bir, altın iki, dolar üç oldu kazanç olarak. Ciddi bir kazanç sağladı" dedi.



2026'DA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Eylül itibarıyla manipülasyon fiyatlanmasının yaşandığını hatırlatan Memiş, 2026'nın ilk yarısına kadar hareketliliklerin devam edeceğini kaydetti. Fed'in 2026'nın ilk yarısına kadar faiz indirimlerine devam edeceğini kaydeden Memiş, "Yani biraz daha 8 bin TL'li rakamlar bugünkü ekonomik koşullarda sürpriz olarak karşımıza çıkmıyor. Maksimum bu yıl beklentim 5 bin TL civarındaydı. Ama bu trendin yukarı yönlü kırılmasının en büyük etkeni yine ons altından alınan destekten kaynaklandı. Yani uluslararası piyasalarda bütün yatırımcılar altına yöneldi ama beraberinde merkez bankaları da fiziki altın stoğu yaptı" sözlerini kullandı.

"GÖBEK SEVİYESİNDE TAMAMLIYORUZ"

Merkez bankalarının savaş hazırlığı yaptığını gözlemlediğini kaydeden Memiş, Rusya-Ukrayna arasında ateş kesin olmasın durumunda piyasalarda ne olacağını ise şu sözlerle anlattı:



"Yılı tam göbek seviyesinde tamamlıyoruz. Aşağıda 3 bin 800 dolar, yukarıda 4 bin 800 dolar seviyesi var. Aşağıda 500 dolar alanımız var. Yukarıda 500 dolar alanımız var. Böyle bir haber akışı gelirse tekrar bir barış haberi gelirse aşağıda 3.800 dolar destek seviyesi var. Ama Amerika Venezuel yarın bugün saldırırsa o zaman 4 bin 800 dolar var"



"SİZİ BAĞLAMIYOR"

Altının artık fiyatına değil elinizde bulunan miktarına bakılması gerektiğini kaydeden Memiş, "2030 yılına kadar fiyata da değil miktarına bak. Yani oradaki dalgalanmalar sizi bağlamıyor. Yani düzenli olarak altın alan yatırımcısı yine kazanmaya devam eder. Bugünkü ekonomik koşullar onu işaret ediyor. Ama altın tarafı veya piyasa koşulları bize diyor ki, '2026 yılının ikinci yarısına geldiğin zaman diyor daha temkinli ol' diyor. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. 2026 yılının Haziran ayından sonra merkez bankalarının da artık faiz politikaları bitecek ve biraz daha gerçek varlıklara yönelen bir dünya göreceğiz. Dolayısıyla ev almak isteyen, araba almak isteyen ve bunun için altın biriktirmiş olan vatandaşlarımızın bu Haziran ayından sonraki süreçleri daha temkinli geçirmesi lazım" deyip sözlerini tamamladı.

