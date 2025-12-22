FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: 'Göbek seviyesinde'

Altında beklenen oldu ve gram altın 6 bin TL'yi geçti. Yatırımcılarına tarihi anlar yaşatan altın ve gümüş fiyatları 22 Aralık haftasına rekor ile başladı. 2025'in artık son günlerini yaşıyorken kıymetli maden piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın, ons altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kıymetli madenler piyasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: 'Göbek seviyesinde'
Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Gram altın yıl sonuna kadar kaç TL olacak? Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ile yatırımcısına 2025'te önemli kazançlar sağlamıştı. Bugün ise gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.
ABD'den faiz indirim sürecine dair beklentilerin artması, jeopolitik ve ticari gerilimlerin yukarı yönlü tırmanması ve merkez bankalarının altın alımında korudukları istikrarı ile altın yükselişini sürdürüyor. Aynı zamanda doların da gerilemesi altının yükselmesini sağlıyor.

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 1

1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Altın, yıl başından bu yana yüzde 67'ye varan kazancı ile 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını gösterdi. Gümüş ise yüzde 138 kazanç ile altını bu yıl geride bıraktı.

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 2

ALTIN KAÇ TL?

22 Aralık 2025 tarihinde ise gram altın 6 bin TL'yi geçerek, 6.054,79 TL oldu. Çeyrek altın ise 9 bin 899 TL'den satışa sunuldu. Ons altın tarafında ise 4 bin 398 bin dolarda görünüyor.

Gümüş yatırımcısı ise gram gümüşün fiyatını merak ediyor. Buna göre gümüş fiyatı, 95, 339 TL olarak görünüyor.

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 3

YILIN ŞAMPİYONU: GÜMÜŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, HaberTürk'te önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın yatırımcısı yine bu yılla alakalı bir getiri sağlamış oldu. Gümüş bir, altın iki, dolar üç oldu kazanç olarak. Ciddi bir kazanç sağladı" dedi.
Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 4

2026'DA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Eylül itibarıyla manipülasyon fiyatlanmasının yaşandığını hatırlatan Memiş, 2026'nın ilk yarısına kadar hareketliliklerin devam edeceğini kaydetti. Fed'in 2026'nın ilk yarısına kadar faiz indirimlerine devam edeceğini kaydeden Memiş, "Yani biraz daha 8 bin TL'li rakamlar bugünkü ekonomik koşullarda sürpriz olarak karşımıza çıkmıyor. Maksimum bu yıl beklentim 5 bin TL civarındaydı. Ama bu trendin yukarı yönlü kırılmasının en büyük etkeni yine ons altından alınan destekten kaynaklandı. Yani uluslararası piyasalarda bütün yatırımcılar altına yöneldi ama beraberinde merkez bankaları da fiziki altın stoğu yaptı" sözlerini kullandı.

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 5

"GÖBEK SEVİYESİNDE TAMAMLIYORUZ"

Merkez bankalarının savaş hazırlığı yaptığını gözlemlediğini kaydeden Memiş, Rusya-Ukrayna arasında ateş kesin olmasın durumunda piyasalarda ne olacağını ise şu sözlerle anlattı:

"Yılı tam göbek seviyesinde tamamlıyoruz. Aşağıda 3 bin 800 dolar, yukarıda 4 bin 800 dolar seviyesi var. Aşağıda 500 dolar alanımız var. Yukarıda 500 dolar alanımız var. Böyle bir haber akışı gelirse tekrar bir barış haberi gelirse aşağıda 3.800 dolar destek seviyesi var. Ama Amerika Venezuel yarın bugün saldırırsa o zaman 4 bin 800 dolar var"
Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 6

"SİZİ BAĞLAMIYOR"

Altının artık fiyatına değil elinizde bulunan miktarına bakılması gerektiğini kaydeden Memiş, "2030 yılına kadar fiyata da değil miktarına bak. Yani oradaki dalgalanmalar sizi bağlamıyor. Yani düzenli olarak altın alan yatırımcısı yine kazanmaya devam eder. Bugünkü ekonomik koşullar onu işaret ediyor. Ama altın tarafı veya piyasa koşulları bize diyor ki, '2026 yılının ikinci yarısına geldiğin zaman diyor daha temkinli ol' diyor. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. 2026 yılının Haziran ayından sonra merkez bankalarının da artık faiz politikaları bitecek ve biraz daha gerçek varlıklara yönelen bir dünya göreceğiz. Dolayısıyla ev almak isteyen, araba almak isteyen ve bunun için altın biriktirmiş olan vatandaşlarımızın bu Haziran ayından sonraki süreçleri daha temkinli geçirmesi lazım" deyip sözlerini tamamladı.
Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! İslam Memiş: Göbek seviyesinde 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin 3 büyük bankası birleşiyor! Türkiye'nin 3 büyük bankası birleşiyor!
ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlarÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın ons altın İslam Memiş kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.