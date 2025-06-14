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Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz' rekorlar kırmıştı ama 2025'in lideri o olacak 'En kötüyü daha satın almadı'

İran - İsrail arasındaki gerilim emtia piyasalarından kıymetli madenlere kadar sert yükselişlere neden oldu. Hem Borsa İstanbul'da hem de dünya borsalarında kayıplar yaşanırken yatırımcılar yön bulmakta zorlanıyor. Ons altında 3 bin dolar seviyesi, gram altında ise 4 bin 500 dolar seviyesinde kırılma beklenirken uzman isimden yatırımcılara uyarılar geldi.

Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz' rekorlar kırmıştı ama 2025'in lideri o olacak 'En kötüyü daha satın almadı'
Ezgi Sivritepe

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler piyasaları etkiledi. İsrail'in İran' saldırması ile başlayan sıcak gelişmeler şu anda da devam ederken İsrail'den sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile petrol fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

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Dünden beri petrol ve altındaki sert yükseliş yakından takip edilirken Borsa İstanbul kayıp ile başlarken günü kayıp ile kapatmıştı. Borsa İstanbul'da hisseler değer kaybetti ancak savunma sanayisi şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti. Borsada yatırımcı kaybederken altın yatırımcısı kesesini doldurdu.

ALTIN NE KADAR?

Dün piyasalar sert oynaklıklara sahne olurken hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Buna göre, gram altın, ons altın ve çeyrek altındaki son fiyatlar şu şekilde:

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"EN KÖTÜ SATIN ALINMADI"

Ons altın ve gram altın dün rekor kırarak yatırımcıların yüzünü güldürdü ancak ilerleyen süreçte gram altın ve ons altının nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor. Uzmanların değerlendirmeleri merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için değerlendirmede bulundu.

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Memiş, ons altın için kritik psikolojik seviye olarak 3 bin 500 dolar seviyesini takip edileceğini ifade etti ve, "Jeopolitik gerilim fiyatlaması sınırlı oldu. Altın fiyatları en kötüyü daha satın almadı. En kötüyü satın alırsa 3 bin 500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir" sözlerini kullandı.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altın için beklentilerini paylaşan Memiş, ifadelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altının ilk hedef noktası 4 bin 500 TL seviyesi. Bu seviyeyi görmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Ons altın tarafındaki hareketlenme gram altını belirleyecek. Orta Doğu gerilimi nedeniyle gram altının 5 bin TL olacağı konuşuluyor ama çok kısa mesafede ben bu fiyatı beklemiyorum. Dolar içeride güçlü ve ilerleyen süreçlerde güçlü kalmaya devam edecek. Ons altın tarafında kar satışları görsek de önümüzdeki aylarda gram altın tarafında sınırlı bir geri çekilme görürüz. Ama genel trende bakacak olursak gram altının yıl sonunda 4 bin 500 TL olacağını düşünüyoruz"

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YIL SONU BİRİNCİSİ GÜMÜŞ MÜ OLACAK?

Gümüşün kazandığı ivme için sürpriz olmadığını ifade eden Memiş, "Altın-gümüş yarışında yıllık bazda gümüş birinci olabilir diye düşünüyorum. Altına kıyasla gümüşün çok avantjlı fiyatlandığını düşünüyorum" dedi.

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"DÜNYA KALDIRAMAZ"

İran- İsrail gerilimi nedeniyle borsa ve piyasaların etkilenmesi hakkında açıklamada bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin, "Fiyat yükselişlerini dünyanın kaldırabileceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

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Enerji fiyatlarının yükselmesinin maliyetleri artıracağının ifade eden Şahin, küresel anlamda enflasyonun tetikleneceğini kaydetti ve sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İran, petrol rezervleri arasında üçüncü; doğal gaz açısından ise ikinci olan bir ülke. 46 yıldan beri ambargo uygulanan bir ülke olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ise teknolojisini son 10 yılda Çin ile yenilemeye çalışıyor. Küresel anlamda ABD'nin resesyon riski durumu söz konusuyken, sürdürülemez bir borç durumu varken bunun tüm dünyaya yansıması kötü olur"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.322,05
4.328,32
% 1.03
23:59
Ons Altın / TL
133.168,68
135.889,71
% 0.96
23:59
Ons Altın / USD
3.427,88
3.432,85
% 1.29
23:59
Çeyrek Altın
6.915,28
7.076,80
% 1.03
23:59
Yarım Altın
13.787,34
14.153,60
% 1.03
23:59
Ziynet Altın
27.661,13
28.220,63
% 1.03
23:59
Cumhuriyet Altını
29.061,00
29.500,00
% 0.15
13:00
Hissenet
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