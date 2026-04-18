Altın ve petrol için kritik uyarı: ‘Unutmamız lazım’

Hürmüz Boğazı’nın açılması ile petrol düşüşe altın ise yükselişe geçti. Yatırımcılar ise uzmanların değerlendirmelerini takip ediyor. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dün son dakika gelişmesi ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz Boğazı’nın ateşkesin sonuna kadar açıldığını kaydetti. Arakçi’nin açıklamasının ardından ise piyasalardan anında tepki gelmeye başladı. Altın yükselişe geçti, petrol düşüşe geçti.

DÜN NE OLMUŞTU?

Yatırımcıların odağında olan piyasalardaki son durum var. Dün altın, Hürmüz Boğazı’nın açılması ile 7 bin TL sınırını aşmıştı. Şu sıralar ise altın 6 bin 966 TL seviyesinde. Petrol ise savaşın başladığı günden bu yana 110 dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Boğaz’ın açılması ile beraber 90 doların altına kadar geriledi.
21 NİSAN’A KADAR TAKİP EDİLECEK

Altın ve petroldeki hareketliliğin gözlemlenmesi ile uzmanlardan ilk değerlendirmede beklenilmeye başladı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz HaberTürk ekranlarında piyasalar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eryılmaz, ateşkesin süresi dolduktan sonra barış süreci devam ederse petrol fiyatlarının daha da düşebileceğini kaydetti ve şu cümleleri kurdu:

“Piyasa şu an savaş bitiyor fiyatlamasını yapıyor ama bir taraftan da tedirgin tabii çünkü haber akışları çok hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O nedenle 21 Nisan'a kadar haber akışlarına bakacak. Haberler olumsuza döndükçe, yukarı gidişat da söz konusu olabilir”
“UNUTMAMIZ LAZIM”

Dün Arakçi’nin açıklamasının ardından en güçlü ‘savaş bitti’ fiyatlamasının dün yaşandığını kaydeden Eryılmaz, “60 dolar ile 65 dolar arasıydı ham petrol. Onları unutmamız lazım artık. Petrol yatakları başta İran olmak üzere ve yine Katar'da LNG yatakları merkezleri ciddi zarar gördü. Dolayısıyla bu biçimde petrol fiyatlarını yukarıda tutacak. Tam anlamıyla 2-3 ayda trafiğin ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi bulacak. Piyasa hep bir tedirgin olacak” şeklinde konuştu.

“REKORUMUZU KIRDIK”

Dün altının 7 bin TL seviyesini gördüğünü hatırlatan Eryılmaz, bunun çok güçlü bir yükseliş olmadığının altını çizdi. Eryılmaz, “Şu an gümüş %5,5 yukarıda. Gümüşteki yükseliş son bir haftadır altının daha da önüne geçti. Borsada ralli var. Biz tarihi rekorumuzu dün kırdık” dedi.
ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Eryılmaz, altın ve gümüş için şu cümleleri kurdu:

“Petrol fiyatları geriledikçe, haber akışı iyiye gittikçe altında yükselmeye peyder pey de olsa devam edecektir. Akış terse dönerse altın gümüşte bir tur daha baskı görebiliriz. Ama yine çok güçlü düşüşler beklemem yakın vade için”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.965,35
6.966,26
% 1.07
23:59
Ons Altın / TL
216.426,26
216.817,71
% 1.06
23:59
Ons Altın / USD
4.829,68
4.830,31
% 0.84
23:59
Çeyrek Altın
11.144,56
11.389,84
% 1.07
23:59
Yarım Altın
22.219,47
22.779,67
% 1.07
23:59
Ziynet Altın
44.578,25
45.420,02
% 1.07
23:59
Cumhuriyet Altını
46.600,00
47.294,00
% 1.9
17:07
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

