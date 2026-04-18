Altın ve petrol için kritik uyarı: ‘Unutmamız lazım’

Dün son dakika gelişmesi ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz Boğazı’nın ateşkesin sonuna kadar açıldığını kaydetti. Arakçi’nin açıklamasının ardından ise piyasalardan anında tepki gelmeye başladı. Altın yükselişe geçti, petrol düşüşe geçti.

DÜN NE OLMUŞTU?

Yatırımcıların odağında olan piyasalardaki son durum var. Dün altın, Hürmüz Boğazı’nın açılması ile 7 bin TL sınırını aşmıştı. Şu sıralar ise altın 6 bin 966 TL seviyesinde. Petrol ise savaşın başladığı günden bu yana 110 dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Boğaz’ın açılması ile beraber 90 doların altına kadar geriledi.



21 NİSAN’A KADAR TAKİP EDİLECEK

Altın ve petroldeki hareketliliğin gözlemlenmesi ile uzmanlardan ilk değerlendirmede beklenilmeye başladı. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz HaberTürk ekranlarında piyasalar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eryılmaz, ateşkesin süresi dolduktan sonra barış süreci devam ederse petrol fiyatlarının daha da düşebileceğini kaydetti ve şu cümleleri kurdu:

“Piyasa şu an savaş bitiyor fiyatlamasını yapıyor ama bir taraftan da tedirgin tabii çünkü haber akışları çok hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O nedenle 21 Nisan'a kadar haber akışlarına bakacak. Haberler olumsuza döndükçe, yukarı gidişat da söz konusu olabilir”



“UNUTMAMIZ LAZIM”

Dün Arakçi’nin açıklamasının ardından en güçlü ‘savaş bitti’ fiyatlamasının dün yaşandığını kaydeden Eryılmaz, “60 dolar ile 65 dolar arasıydı ham petrol. Onları unutmamız lazım artık. Petrol yatakları başta İran olmak üzere ve yine Katar'da LNG yatakları merkezleri ciddi zarar gördü. Dolayısıyla bu biçimde petrol fiyatlarını yukarıda tutacak. Tam anlamıyla 2-3 ayda trafiğin ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi bulacak. Piyasa hep bir tedirgin olacak” şeklinde konuştu.

“REKORUMUZU KIRDIK”

Dün altının 7 bin TL seviyesini gördüğünü hatırlatan Eryılmaz, bunun çok güçlü bir yükseliş olmadığının altını çizdi. Eryılmaz, “Şu an gümüş %5,5 yukarıda. Gümüşteki yükseliş son bir haftadır altının daha da önüne geçti. Borsada ralli var. Biz tarihi rekorumuzu dün kırdık” dedi.



ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Eryılmaz, altın ve gümüş için şu cümleleri kurdu:

“Petrol fiyatları geriledikçe, haber akışı iyiye gittikçe altında yükselmeye peyder pey de olsa devam edecektir. Akış terse dönerse altın gümüşte bir tur daha baskı görebiliriz. Ama yine çok güçlü düşüşler beklemem yakın vade için”