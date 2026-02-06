FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

Altın borcu olanlarla uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mert Başaran, Ev ve araba almak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak gizli formülleri Youtube kanalında paylaştı. Başaran, özellikle altın, gümüş, Bitcoin ve bakır gibi varlıklarda yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve piyasa psikolojisini anlattı.

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler
Cansu Çamcı

Altın borcu olanlar ne olacak, Bitcoin çakılışı yatırımcısını nasıl etkiler? Ekonomist Mert Başaran, Youtube kanalında yatırımcılar için önemli uyarılar ve stratejiler paylaştı. Başaran, özellikle altın, gümüş, Bitcoin ve bakır gibi varlıklarda yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve piyasa psikolojisini anlattı.

Başaran, "Altında şu an 4400 seviyesinde önemli bir nokta var. Öncesinde bir dip yaptı ve buradan yukarı çıkarak yaklaşık 5100 seviyelerine geldi. Şu anda bu civarda duruyor. 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek yok; ama altına düşerse, daha önceki diplerin altına inmiş olur ve burada risk oluşur. Şu anda ise altın normal bir düzeltme yapıyor" dedi.

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 1

Başaran’a göre, yatırımcıların ideal beklentisi altının 4400–5000 aralığında yatay seyretmesi. Özellikle 4600–4900 bandında dengelenmenin, panik riskini azaltacağını ve alım fırsatları oluşturacağını belirtti.

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 2

Başaran, gümüş ve Bitcoin’de durum benzer olduğunu söyledi. Gümüşün şu anda 70 dolar civarında olduğunu söyleyen Başaran, yatay bir hareketin 75–85 dolar aralığında panik riskini azaltacağını ifade etti. Bitcoin içinse desteklerin kritik olduğunu vurguladı:

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 3

"DİPTE CESUR OLAMIYORUZ TEPEDE İSE FAZLA CESUR OLUYORUZ"

"Bitcoin tarafında ise grafik iyi gözükmüyor. 103’ü kırmaması lazımdı, kırdı. 80’i kırmaması lazımdı, kırdı. Şu an düşen bıçak modunda. Destek bulduğu yerde konuşuruz. Yatay yapmadan güven vermiyor" dedi.

"Dipte cesur olamıyoruz, tepede ise fazla cesur oluyoruz. Yatırımcıların çoğu tam tersini yapıyor; yükselen bir varlığı alıp risk alıyor, düşen varlıkta cesaret gösteremiyor" diyen Başaran, yatırımcıları uyardı.

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 4

Bakırda ise farklı bir tablo var. Arz fazlası nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Başaran, fiziksel bakırın depolanmasının risk taşıdığını hatırlattı: “En ucuz döneminde değiliz, biraz daha yukarıdayız. O yüzden neden biraz daha yukarıyı görelim diyorum. Fiziki bakırın oksitlenme riski var. Evde tutulamayabilir”

“Bazı aylar ‘cash is king’dır. Nakit kraldır. Bazı aylar hiçbir şey almazsın. Oturur, beklersin. ‘Ne düşecek, neyi ucuza kapatacağım?’ dersin. İlla bu ay Bitcoin alacağım, bu ay gümüş alacağım diye bir şey yok.”

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 5

ELİNDE TL OLANLAR DİKKAT

TL’de olanlar için şunu söyleyeyim: Altın ve gümüşü kaçırma korkusu insanları gayrimenkule de yöneltiyor. Eğer ihtiyacınız varsa ve paranız da varsa gayrimenkul düşünülebilir.

TL yatırımcıları için gayrimenkul ve hisse piyasasına dair önerilerde de bulunan Başaran, "Piyasayı dört şeritli yol gibi düşünün. Akan şeride geçersin, o tıkanır. Sabreden, şerit değiştirmeyen yoluna devam eder. Para hareket ederek batırılır. Beklersen çıkar ama sıkılıp satarsan zarar kalıcı olur" dedi.

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran dan ezber bozan sözler 6

Altınla borçlanmanın riskine de dikkat çeken Başaran, "Altın borcu olanlar için net söylüyorum: Altınla borçlanmayın. Bu saatli bombadır. Borç geldikçe kapatın. Bir daha da altın borcu yapmayın. Alacaksanız dolarla alın. Altınla kumar oynanmaz"

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada paylaşılan yeni modellerle ilgili Togg'dan açıklama geldi!Sosyal medyada paylaşılan yeni modellerle ilgili Togg'dan açıklama geldi!
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Şubat 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Şubat 2026)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.913,55
6.914,42
% 2.7
16:50
Ons Altın / TL
214.952,23
215.034,54
% 2.68
17:05
Ons Altın / USD
4.931,03
4.931,67
% 2.53
17:05
Çeyrek Altın
11.061,68
11.305,07
% 2.7
16:50
Yarım Altın
22.050,06
22.606,66
% 2.69
16:50
Ziynet Altın
44.246,71
45.082,01
% 2.7
16:50
Cumhuriyet Altını
48.452,00
49.182,00
% 2.4
16:46
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Mert Başaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.