FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yeni dönem

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik kar dağıtım şartları düzenlendi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yeni dönem 1

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fon ve yatırım ortaklıklarının (emeklilik yatırım fonları hariç) taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik istisnadan yararlanabilmeleri için bu kazançların en az yüzde 50'sini belirli bir süre içinde kar payı olarak dağıtma zorunluluğu getirilmişti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğle, özellikle taşınmaz kazancının net şekilde nasıl hesaplanacağı, ortak genel giderlerin ve amortismanların dağıtımı, zarar durumunda dağıtım şartının nasıl değerlendirileceği hususları örneklerle açıklandı.

Tebliğle kurumlar vergisi istisnalarında kar ve zararların değerlendirilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, belirli bir faaliyete özgülenen istisnalarda ilgili faaliyetler bütün olarak değerlendirilecek, işlem bazlı istisnalarda ise her işlem ayrı ayrı dikkate alınacak. Örneğin, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler veya yurt dışı şube kazançları gibi faaliyet esaslı istisnalarda aynı faaliyet kapsamındaki zararlar kazançlarla birlikte değerlendirilecek. Taşınmaz satış kazancı veya iştirak hissesi satış kazancı gibi işlem esaslı istisnalarda her işlem için ayrı değerlendirme yapılacak.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDEKİ VERGİLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Tebliğde, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Mevcut yasal düzenlemeye göre kanunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanan asgari kurumlar vergisinden düşülecek yatırıma katkı tutarlarında 2 Ağustos 2024 tarihi esas alınıyordu. Bu tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerindeki mevcut yatırım tutarları hesaplamada dikkate alınırken, bu tarihten sonraki belgelerde yapılan revizeler sonucunda ortaya çıkan tutar artışları asgari vergi hesabına dahil edilmiyordu.

Tebliğle 2 Ağustos 2024'ten önce yatırım teşvik belgesi alan ancak sonrasında belge revizesi yapan mükelleflerin yaşadığı tereddütler giderildi. Bu kapsamda mükellefler, kanunun ilgili maddesi kapsamında alınmayan vergilerini, 2 Ağustos 2024 öncesindeki yatırıma katkı tutarını dikkate almak veya belgedeki değişimleri yansıtacak şekilde oranlama yapmak suretiyle tespit edebilecek.

Öte yandan, tebliğe geçici vergi uygulamasına ilişkin "dördüncü geçici vergilendirme dönemi" ibaresi eklendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en kalitelilerinden: Onun adıyla satılanlara dikkatDünyanın en kalitelilerinden: Onun adıyla satılanlara dikkat
Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladıFiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete gayrimenkul yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.