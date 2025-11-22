Altın yatırımcısından yeni karar: Yüzde 99 arttı!

Altın 2025'in başından beri rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını memnun etti. 1 Ocak 2025 tarihinde 2.965,75 TL olan gram altın yüzde 87,21'lik bir artış yaşadı. 5 bin 500 TL'yi geçen gram altının 2026'da nasıl fiyatlanacağı merak ediyor.

İKİ KATINA ÇIKTI

Altının rekor üstüne rekor kırmasının ardından yatırım sepetlerinde altın ağırlık kazanmaya devam etti. Küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerden korunmak için rotasını altına çeviren yatırımcıların ilk tercihi ise bankalar oldu. Verilere göre bu yılın 3. çeyreğinde bankalardaki altın mevduatı iki katına çıktı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRMIŞTI

Amerika'nın gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlikler, savaşlar, artan jeopolitik riskler, faiz indirim beklentileri pek çok nedenle rekor üzerine rekor kırıyor altın son yıllarda. BDDK verileri ise yine aynı dönemde yani yılın 3.çeyreğinde iki katı artış açıkladı.

"DEVLET ÖNEM VERİYORDU"

Kanal D habere konuşan Ekonomist Murat Ferman, şu ifadeleri kullandı:



"Bu topraklar her daim altına karşı özel bir muhabbet duymuş. Önümüzdeki sene için altın beklentileri yukarı yönlü. Bu yukarı yön tabii vatandaşın özellikle altın iştahını, istek ve ihtiyacını arttırıyor. Tasarrufta altın sertifikasının artış hızı %100. Yastıkaltında atıl kalan ve ekonomiye doğrudan katkı sağlamayan altınların mevduat olarak sisteme dahil edilmesi devletin önem verdiği bir durum. Olumlu bir işaret olarak görüyoruz. Ekonomi çarklarının dönmesine doğrudan katkı sağlayacak bir yapıyı temsil ediyor"

YÜZDE 99 ARTTI!

Geçen yılın 3. çeyreğinde 1.3 trilyon lira olan bankalardaki altın mevduatı bu yılın aynı dönemi itibariyle yüzde 99'luk artışla 2.7 trilyon liraya yükseldi. Veriler altın mevduatlarında yıllık bazda en büyük oransal artışın Rize'de gerçekleştiğini gösterdi.