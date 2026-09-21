Ticaret Bakanlığı denetledi: 10,1 milyar TL’lik ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda, 2026'nın ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

142 BİN 768 BEYANNAME YENİDEN İNCELENDİ

Bakanlığa bağlı 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından yürütülen ikincil kontrol çalışmaları kapsamında 717 rapor hazırlandı.

Bu raporlar kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

İncelemelerde 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesinde usulsüzlük tespit edildi.

Bu beyannameler için toplam 8,3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. İkincil kontrol kapsamında kesilen ek tahakkuk ve cezaların tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 yükseldi.

160 RİSKLİ FİRMA DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı, ileri veri analitiği teknikleri kullanılarak belirlenen riskli firmalara yönelik sonradan kontrol denetimlerini de sürdürdü.

Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 160 firma incelendi.

Bu denetimler sonucunda 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Böylece ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda yılın ilk 8 ayında düzenlenen ek tahakkuk ve cezaların toplamı 10,1 milyar TL'ye ulaştı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır