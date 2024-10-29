Altın yeni rekora imza attı! 3 bin barajı sonrası bunu ilk defa gördü...Adnan Kapukaya 7 Kasım'ı işaret ederek piyasaları nelerin beklediğini açıkladı!

ABD'de 5 Kasım tarihinde başkanlık seçimleri yapılacak. Piyasaları doğrudan etkileyecek bu seçim öncesinde ise altın piyasasından yeni bir rekor geldi. Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri, ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri derken sarı metal yerinde duramadı ve bir rekor daha kırdı.

YENİ REKORUNA İMZA ATTI

Gram altının 3 bin lira barajını aşarak tarihinde bir ilke imza atan gram altın bu sabah 3 bin 30 lirayı geçti. Çeyrek altın ise güne 4 bin 990 liradan güne başladı. Cumhuriyet altını ise 20 bin 389 bandında.

Piyasaları etkileyen birçok faktör varken Ülke TV'ye açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya altın piyasasının 7 Kasım'ı beklediğini söyledi. Kapukaya, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi sonrası altında bir düşüş yaşanabileceği ifade ederek; Kapukaya'nın seçilmediği takdirde altında çıkışın devam edeceği gibi aynı zamanda borsada tam gaz yukarı çıkılabileceğini söyledi.

7 KASIM'I İŞARET ETTİ

Yatırımcıya tavsiye veren Kapukaya, "Ama altın son zamanlarda çok ciddi bir rekor kırdı. Bu saatten sonra dolar düşük kaldı altına göre biraz beklemekte fayda vardır diye düşünüyorum çünkü 7 Kasım'a bir şey kalmadı" sözlerini kaydetti.

"DOLAR ALMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

İsrail'in İran'a misilleme yaptığını ama nükleer ve petrol bölgelerinde bir zarar olmadığını hatırlatan Kapukaya, Orta Doğu'da yaşanacak yumuşak bir havanın altında sert bir düşüş oluşturabileceğini kaydetti.

Altın almak isteyen yatırımcı için çeyrek altını tavsiye eden Kapukaya, çeyrek altında 5 bin 500 lira seviyelerinin görülebileceğini belirterek, "Riski olmayan insanlar zarar etmem derlerse bu saatten sonra dolar almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü altın aşırı derecede yükseldi, bir düzeltme gelecektir. Şu anda biraz beklesinler çünkü Orta Doğu'da biraz yumuşama ihtimali varmış gibi. Seçimden sonra böyle bir ihtimal var. Bütün gerginliğe rağmen altının son zirvesi ama uzun vadede altında çok sert çıkışlar olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.