Altın yeniden hareketlendi! Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2025: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. eçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü. Durum böyle olunca vatandaşlar da kuyumculara akın etti. Peki, 9 Nisan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Nisan 2025 Çarşamba güncel altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi.

9 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3626 lira, en yüksek de 3688 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3.687 liradan alıcı buluyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 3.686,86 TL

Gram altın satış: 3.687,33 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 5.898,98 TL

Çeyrek altın satış: 6.028,78 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 11.761,09 TL

Yarım altın satış: 12.057,56 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını alış: 25.067,00 TL

Cumhuriyet Altını satış: 25.446,00 TL