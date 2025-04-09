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Altın yeniden hareketlendi! Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2025: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
09.04.2025 09:07
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Altın fiyatları bazı değişkenlere göre her saniye güncelleniyor. Altın fiyatları hem anlık hem de günlük olarak takip ediliyor. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar gerileyince vatandaşlar kuyumculara akın etti. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Nisan 2025 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın yeniden hareketlendi! Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2025: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. eçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü. Durum böyle olunca vatandaşlar da kuyumculara akın etti. Peki, 9 Nisan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Nisan 2025 Çarşamba güncel altın kuru fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi.

9 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3626 lira, en yüksek de 3688 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3.687 liradan alıcı buluyor.

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Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 3.686,86 TL
Gram altın satış: 3.687,33 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 5.898,98 TL
Çeyrek altın satış: 6.028,78 TL

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Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 11.761,09 TL
Yarım altın satış: 12.057,56 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını alış: 25.067,00 TL
Cumhuriyet Altını satış: 25.446,00 TL

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.702,91
3.703,71
% 1.83
09:27
Ons Altın / TL
115.213,63
115.240,89
% 1.89
09:42
Ons Altın / USD
3.030,84
3.031,31
% 1.62
09:42
Çeyrek Altın
5.924,65
6.055,57
% 1.83
09:27
Yarım Altın
11.812,27
12.111,14
% 1.83
09:27
Ziynet Altın
23.698,60
24.148,21
% 1.83
09:27
Cumhuriyet Altını
25.067,00
25.446,00
% 0.2
17:02
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Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altın
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