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Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar bu rakama kilitlendi

Doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle altın fiyatları yeniden yükseldi. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları...

Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar bu rakama kilitlendi
Cansu Çamcı

Altın fiyatları düştü mü arttı mı? Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında... Doların gerilemesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle altın cuma günü değer kazandı. Yatırımcılar bir yandan enflasyon endişelerini, diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.169,32 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 kazançla 4.194,40 dolara çıktı.

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.628,594 ₺
Gram Altın Satış:6.629,514 ₺

Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar bu rakama kilitlendi 1

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.805,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.885,00 ₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 21.610,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.762,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 41.850,94 ₺
Tam Altın Satış: 42.676,55 ₺

Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar bu rakama kilitlendi 2

ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Nefes'te yer alan habere göre; Altın, çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesini görmüştü. Doların yükselişine ara vermesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha cazip hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de üst üste ikinci seansta geriledi.
Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar bu rakama kilitlendi 3

Buna karşın petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’da yaşanabilecek arz kesintilerine ilişkin riskler, enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Bu gelişmelerin merkez bankalarının faiz politikaları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ

Critical Metals Üst Yöneticisi Tony Sage, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve Orta Doğu’daki arz kesintisi risklerinin enflasyon endişelerini artırdığını belirtti. Sage, olası yeni faiz artışlarının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının ise kayıpları sınırlayabileceğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini ifade etti. Musalem, bu ay yapılacak Fed toplantısında nasıl bir karar alınması gerektiğine ilişkin ise görüş bildirmedi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 18, aralık ayında ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın Tahvil abd
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