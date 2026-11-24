Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bir şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

TUTUKLU SAYISI 140 OLDU

Son tutuklamalarla birlikte fon vurgunu soruşturmasında tutuklu sayısı 140'a yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır