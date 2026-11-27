Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcılar, piyasaların yönüne ilişkin gelişmelere odaklandı. Altında düşüş sürecek mi, yoksa yeniden yükseliş mi başlayacak? HSBC, küresel hisse piyasalarındaki zayıflığın devam etmesi halinde ons altının 3.400 doların altına gerileyebileceği uyarısında bulunurken, uluslararası kurumların 2027 yılı tahminleri 4.250-5.250 dolar aralığında şekillendi.

Peki, altın fiyatlarını önümüzdeki dönemde hangi gelişmeler belirleyecek? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, ons altında kritik eşikleri açıklarken piyasaların yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, özellikle 3.500 dolar seviyesine dikkat çekerek yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK GELİŞMELER

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarının seyrinde küresel ekonomik koşulların, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını söyledi.

A Para yayınına konuşan Sarı, altın tahminlerinin piyasanın yönüne göre hızlı biçimde değişebildiğini belirterek, yükseliş dönemlerinde beklentilerin 5.700-7.500 dolar bandına kadar taşınabildiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda yaşanan satışların altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Sarı, şirketlerin kârlılıklarına yönelik endişeler ve nakit ihtiyacının yatırımcıları altın satışına yöneltebildiğini dile getirdi. Borsalardaki düşüşün ve resesyon beklentisinin derinleşmesi halinde altındaki geri çekilmenin devam edebileceğini, küresel piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesinin ise altına destek sağlayabileceğini belirtti.

Sarı, resesyon beklentisinin derinleşmesi halinde hisse senedi piyasalarındaki satışların yoğunlaşabileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Öte yandan jeopolitik risklerin artması ve ticaret savaşlarının sertleşmesinin merkez bankalarını faiz artırımlarına ara vermeye zorlayabileceğine dikkat çeken Sarı, böyle bir gelişmenin altına yeniden yükseliş ivmesi kazandırabileceğini söyledi.

Uzman isim, söz konusu ihtimale ilişkin değerlendirmesinde ise "Açıkçası bunu söylemek biraz teselli ikramiyesi gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

3.500 DOLAR KRİTİK EŞİK OLARAK İZLENİYOR

Teknik seviyelere de değinen Sarı, ons altında 3.500 doların kritik destek konumunda olduğunu söyledi. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanmasının satış baskısının sürdüğüne işaret edeceğini belirten Sarı, yukarı yönlü hareketlerde ise 3.700, 3.800 ve 4.000 dolar seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Sarı, altının yeniden 3.500 doların altına gerilemesinin düşüş eğiliminin devam ettiğini göstereceğini, 3.700-4.000 dolar üzerindeki fiyatlamaların ise yükseliş yönündeki ivmenin güçlendiğine işaret edebileceğini ifade etti.

2008 KRİZİYLE BENZERLİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mevcut piyasa koşullarının 2008 küresel finans krizini de hatırlattığını belirten Sarı, o dönemde merkez bankalarının faiz indirimlerinin ardından altında 2011 yılına kadar yükseliş yaşandığını, sonrasında ise düşüş sürecine girildiğini anlattı.

Bugünkü süreçte ise faiz indirimlerinden ziyade faiz artışlarının gündemde olduğuna dikkat çeken Sarı, ekonomik krizin derinleşmesi ve Fed'in faiz artırımlarından vazgeçmesi halinde 2008 sonrasında yaşanan yükseliş hareketine benzer bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

KADEMELİ ALIMLAR GÜNDEMDE

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğuna vurgu yapan Sarı, mevcut seviyelerde alım yapmak isteyen yatırımcıların kademeli hareket edebileceğini belirtti. Alımların zamana yayılarak gerçekleştirilmesinin maliyetleri dengeleme imkânı sağlayabileceğini ifade eden Sarı, altının bundan sonraki süreçte küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak yeni bir fiyatlama dönemine girebileceğini kaydetti.