Almanya Federal İş Ajansı, kasım ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda ekim ayına kıyasla 9 bin kişi artarak 3 milyon 25 bin oldu. Piyasa beklentisi, artışın 4 bin kişi seviyesinde olacağı yönündeydi.

Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermedi ve yüzde 6,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış ham verilere göre ise kasım ayında işsiz sayısı sonbahar dönemindeki mevsimsel hareketliliğin sona ermesinin etkisiyle aylık bazda 19 bin kişi azalarak 2 milyon 936 bine geriledi.

Ekim ayında 2 milyon 955 bin olan işsiz sayısı, eylülden bu yana üst üste üçüncü ayda da 3 milyon sınırının altında kaldı.

İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise 51 bin kişi arttı.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı aylık 0,1 puan düşüşle yüzde 6,2'ye gerilerken, yıllık bazda 0,1 puan yükseldi.

Kasımda şirketlerin açık iş pozisyonları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 23 bin artarak 646 bin seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ülkede 1-23 Kasım'da 23 bin çalışan için konjonktürel kısa çalışma bildirimi yapıldı.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde "Ekonomideki hafif toparlanma kasım ayında da iş gücü piyasasında bir canlanmaya yol açmadı. Aksine son aylardaki eğilimler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır