Altın yönünü yukarı çevirdi: Sert düşmüştü! İşte Kapalıçarşı, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yaşadığı sert düşüşlerin ardından hem petrol hem de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa dair yaşanan gelişmelerle beraber yükseliş kaydetti. Altının günlük olarak yüzde 2'nin üzerinde arttığı görüldü. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın son dönemde yaşadığı sert düşüşlerin ardından herkesin radarına bir kez daha girdi. Altında yaşanan değer kayıpları herkeste merak uyandırırken gün gün yaşanan fiyat değişimleri takip ediliyor. Son olarak altının düşüşe mola verdiği ve yönünü yukarı doğru çevirdiği görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini azaltması ve Trump ile İran görüşmelerine dair haber akışları ile altın fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi dikkat çekti. Fakat halen altın, Ocak ayındaki zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kaldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6562 TL, en düşük 6353 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6511 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4602 dolar, en düşük 4456 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.52 itibarıyla 4569 dolar seviyesinde seyrediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Diğer yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.090 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 12.215 TL civarında gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında; Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi için ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberler gösterilirken bununla beraber petrol düşüşe, altın yükselişe geçti. Savaşla beraber, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini beraberinde getirmiş ve merkez bankalarının faizleri artırabileceği yönünde tahminler ortaya çıkmıştı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

25 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 4569 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.36 itibarıyla 6511 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 10.659 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 21.316 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 49.003 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 114.931 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.508,85
6.509,67
% 2.09
08:18
Ons Altın / TL
201.809,56
201.961,18
% 1.79
08:33
Ons Altın / USD
4.552,63
4.553,41
% 1.78
08:33
Çeyrek Altın
10.414,16
10.643,32
% 2.09
08:18
Yarım Altın
20.763,22
21.286,63
% 2.09
08:18
Ziynet Altın
41.656,62
42.443,07
% 2.09
08:18
Cumhuriyet Altını
44.367,00
45.030,00
% -0.03
17:07
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

