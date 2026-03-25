Altın yönünü yukarı çevirdi: Sert düşmüştü! İşte Kapalıçarşı, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... Altın son dönemde yaşadığı sert düşüşlerin ardından herkesin radarına bir kez daha girdi. Altında yaşanan değer kayıpları herkeste merak uyandırırken gün gün yaşanan fiyat değişimleri takip ediliyor. Son olarak altının düşüşe mola verdiği ve yönünü yukarı doğru çevirdiği görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 25 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini azaltması ve Trump ile İran görüşmelerine dair haber akışları ile altın fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi dikkat çekti. Fakat halen altın, Ocak ayındaki zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kaldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6562 TL, en düşük 6353 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6511 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4602 dolar, en düşük 4456 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.52 itibarıyla 4569 dolar seviyesinde seyrediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Diğer yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.090 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 12.215 TL civarında gerçekleşiyor.

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında; Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi için ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberler gösterilirken bununla beraber petrol düşüşe, altın yükselişe geçti. Savaşla beraber, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini beraberinde getirmiş ve merkez bankalarının faizleri artırabileceği yönünde tahminler ortaya çıkmıştı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

25 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 10.659 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 21.316 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 49.003 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.52 itibarıyla 114.931 TL seviyesinde.