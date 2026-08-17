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Altın yükseldi: Uzman isim '1-2 gün' deyip işaret etti

Altın fiyatları son dakika! Altın haftaya yükselişle başladı. Uzmanlar altında kritik seviyeleri açıklarken güçlü yükseliş için çarpıcı detayları işaret etti.

Altın yükseldi: Uzman isim '1-2 gün' deyip işaret etti
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları 17 Ağustos 2026 Pazartesi itibarıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Zayıflayan dolar ve son günlerde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin, Fed'in gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması değerli metale destek verdi. Ons altın yüzde 0,4 artışla 4391,07 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları geçen hafta iki aydan fazla sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4416 dolar, en düşük 4367 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.08 itibarıyla 4397 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6801 TL, en düşük 6720 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.54 itibarıyla 6768 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 3

Dolar endeksi yüzde 0,1 gerilerken dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale geldiği belirtiliyor.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 4

"4.500 DOLARIN ÜZERİNDE KALICI BİR YÜKSELİŞ GÖSTEREBİLMESİ İÇİN..."

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, zayıf enflasyon verilerinin doları baskı altında tuttuğunu ve altının 4.400 dolar seviyesine doğru ilerlemesi için alan açtığını söyledi. Waterer'ın, altının 4.500 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş gösterebilmesi için doların daha fazla değer kaybetmesi veya enerji fiyatlarında daha belirgin bir düşüş yaşanması gerekebileceğini belirttiği aktarıldı.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 5

ABD'de temmuzda tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve tüketici enflasyonunun sınırlı kalmasının Fed'in eylülde faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflattığı kaydedildi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar eylülde faiz artırımı ihtimalini yüzde 30 olarak fiyatlarken söz konusu oran bir ay önce yüzde 47 seviyesindeydi.

Altın fiyatları için bu hafta Orta Doğu'daki gelişmeler ve 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanakları yakından takip ediliyor.

Altın yükseldi: Uzman isim 1-2 gün deyip işaret etti 6

"4.450 DOLAR DİRENCİ ÜZERİNDE 1-2 GÜNLÜK KAPANIŞLAR KRİTİK BİR KATALİZÖR OLABİLİR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons fiyatında 4311 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu belirtip "Bu seviyenin altına gelinmesi halinde satış baskısı artabilir. Hareketin nerede duracağı izlenmelidir. Çok güçlü bir yükseliş beklentisi için ise 4.450 dolar direnci üzerinde 1-2 günlük kapanışlar kritik bir katalizör olabilir" değerlendirmesini yaptı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.765,78
6.766,67
% 0.44
07:57
Ons Altın / TL
210.244,72
210.373,57
% 0.37
08:12
Ons Altın / USD
4.390,48
4.391,08
% 0.33
08:12
Çeyrek Altın
10.825,25
11.063,51
% 0.44
07:57
Yarım Altın
21.582,84
22.127,02
% 0.44
07:57
Ziynet Altın
43.300,99
44.118,70
% 0.44
07:57
Cumhuriyet Altını
44.405,00
45.077,00
% -0.46
13:06
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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