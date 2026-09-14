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Kaş'ın hemen karşısı! Meis Adası'nda kalana 280 bin TL verilecek... Tek şart var

Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunana Kaş'ın hemen dibinde yer alan Meis Adası'yla ilgili teşvik kararı haberi gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı destek kararına göre adada yaşayan haneler ile kamu çalışanlarına yıllık 5 bin euro (280 bin TL) teşvik verilecek. Her çocuk için de ayrı ödeme yapılacak. Söz konusu teşvikten yararlanmak içinse tek bir şart aranıyor. İşte detaylar...

Kaş'ın hemen karşısı! Meis Adası'nda kalana 280 bin TL verilecek... Tek şart var
Devrim Karadağ

Meis Adası'nda kalan 280 bin TL'lik teşvik verilecek haberi bir anda gündem yarattı. Söz konusu karar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye kıyılarına oldukça yakın konumdaki Meis Adası'nı ziyaret etmesi sonrası açıklandı. Ziyaret sırasında adanın nüfusunu ve ekonomik yapısını desteklemeye yönelik yeni teşvikler duyuruldu.

YILLIK 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Düzenleme kapsamında adada görev yapan kamu personeli ile güvenlik ve askeri personeline yıllık 5 bin euro ödeme yapılacak.

Adada sürekli ikamet eden haneler de aynı miktardaki yerleşim ve ikamet yardımından faydalanabilecek.

Kaş ın hemen karşısı! Meis Adası nda kalana 280 bin TL verilecek... Tek şart var 1

ÇOCUK BAŞINA BİN EURO EK ÖDEME

Destek paketinde aileler için de ek ödeme öngörülüyor. Buna göre hak sahiplerine, küçük yaştaki her çocuk için yıllık 1.000 euro ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemelerin vergiden muaf tutulacağı ve haczedilemeyeceği belirtildi.

BİR YIL İKAMET ŞARTI ARANACAK

Yardımdan yararlanmak isteyenlerin Meis'te en az bir yıl boyunca ikamet etmesi gerekecek. Halen adada yaşayan kişilere yönelik ödemelerin 2027 yılının başında başlaması planlanıyor.

Meis'e yeni taşınacak aileler için ise desteklerin 2028 yılında devreye alınması ve yıllık olarak devam etmesi öngörülüyor.

KAŞ'A 2,1 KİLOMETRE MESAFEDE

Yunanistan'ın en doğudaki adalarından biri olan Meis, Türkiye'nin Antalya iline bağlı Kaş ilçesinin hemen karşısında bulunuyor. Ada ile Kaş arasındaki mesafe yaklaşık 2,1 kilometre.

Buna karşılık Meis'in Yunanistan ana karasına uzaklığı yaklaşık 580 kilometre. Adanın yüzölçümü ise yaklaşık 9,1 kilometrekare.

Kaş ın hemen karşısı! Meis Adası nda kalana 280 bin TL verilecek... Tek şart var 2

MEİS'TE YAKLAŞIK 600 KİŞİ YAŞIYOR

2021 yılında gerçekleştirilen Yunanistan nüfus sayımına göre Meis'in nüfusu yaklaşık 594 kişi olarak kayıtlara geçti. Ada nüfusunun tamamı tek bir yerleşim bölgesinde toplanıyor.

1947 PARİS ANTLAŞMASI İLE YUNANİSTAN'A BIRAKILDI

Tarih boyunca denizcilik ve ticaret açısından stratejik bir konuma sahip olan Meis, Osmanlı yönetimi döneminde de önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

Adanın Osmanlı yönetiminden çıkmasının ardından nüfusun bir bölümü Rodos, Atina ve başka bölgelere göç etti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan 1947 Paris Antlaşması ile Meis, Yunanistan'a bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ada teşvik
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