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Altın yükselince tercihler değişti! 'Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor'

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın tercihlerine de etki etti. Bir dönem altın takılara ilgi çokken artık vatandaşın altını ağırlıklı olarak yatırım amaçlı tercih ettiği öğrenildi. Kuyumcular, "Şu anda yatırım düşünüyor herkes. Yatırım amaçlı yani şu an altına yönelme yatırım. Külçe alıyoruz, külçe satıyoruz. Onun haricinde takı olarak çok bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandı.

Altın yükselince tercihler değişti! 'Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor'
Hande Dağ

Altın yükselince vatandaş yatırım rotasını yine güvenli limana çevirdi. En çok tercih edilenlerse az değer kaybeden gram, çeyrek, külçe altın ve bilezik. İşte vatandaşın altın tercihlerinde son durum...

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 1

"KÜLÇE ALIYORUZ, KÜLÇE SATIYORUZ"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; yükselen altın fiyatları vatandaşın hem takı kültürünü hem de yatırım rotasını değiştirdi. Kuyumcu Emrah Şahin "Şu anda yatırım düşünüyor herkes. Ne yapıyor? Düğün yapan alacaksa atıyorum 100 gram bilezik, ufak tefek takılarla geçiştirebiliyor. Yatırım amaçlı yani şu an altına yönelme yatırım. Külçe alıyoruz, külçe satıyoruz. Onun haricinde takı olarak çok bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandı.

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 2

Yatırımcı altını aksesuar olarak kullanmayı bir kenara bıraktı. Grama, çeyreğe, külçe altına yöneldi. İlla üzerinde taşımak isteyense ajda bilezik tercih etti.

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 3

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Gram altın tarzı ürünlerle yatırım yapmaya çalışırım eğer yapacak olursam" şeklinde konuştu.

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 4

Hatta evlenenler bile bu akıma ayak uydurdu. Kuyumcu Erhan Şakar "İnsanlar artık iki tane yüzük alıp bir tane küpe alıp örnek veriyorum ufak tefek şeyler alıp evlenmeye çalışıyorlar" dedi.

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 5

"ALTININ YÜKSELMESİNDEN DOLAYI BOZAN DAHA ÇOK ALANDAN ZİYADE"

Bozduğunda az değer kaybeden gram, çeyrek, külçe altın ve bilezik alanlar belli bir birikim yaptıktan sonra ise soluğu yine kuyumcular da alıyor. Yastık altındaki altınları nakde çevirip ev ya da araba alıyorlar. Şakar "Şu anda insanlar genelde altın bozup da ev, araba farklı şeyler alım yapıyorlar. Altının yükselmesinden dolayı bozan daha çok alandan ziyade" şeklinde konuştu.

Altın yükselince tercihler değişti! Alıyoruz, satıyoruz, herkes onu düşünüyor 6

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.349,61
4.350,44
% 0.55
23:59
Ons Altın / TL
135.146,30
135.459,76
% 0.56
23:59
Ons Altın / USD
3.349,44
3.350,08
% 0.32
23:59
Çeyrek Altın
6.959,38
7.112,98
% 0.55
23:59
Yarım Altın
13.875,26
14.225,95
% 0.55
23:59
Ziynet Altın
27.837,52
28.364,89
% 0.55
23:59
Cumhuriyet Altını
28.803,00
29.238,00
% -0.15
13:00
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gram altın külçe altın Altın altın fiyatları altın bilezik
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