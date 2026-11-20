26 Kasım Perşembe günü A101 raflarına elektrikli kamyonet ve üç tekerlekli mopedlerden Philips ve Nordmende QLED televizyonlara, SEG no-frost buzdolabı ve çamaşır makinelerinden Singer dikiş makinesi ve Kiwi küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Ayrıca borosilikat cam mutfak gereçleri, kışlık polar montlar, Kartopu örgü ipleri, oto bakım ürünleri, temizlik malzemeleri ve eğitici oyuncaklar da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Philips 65pus7000/62 65" 4k uhd led dolby atmos smart tv 38,999 TL

Fobem 55" fm55ew9000qf 4k ultra hd qled tv 20,999 TL

Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,999 TL

Nordmende 55" q55nm1105 qled tv 18,499 TL

Piranha 45685 akım korumalı 2xusb & 1xtype-c 2'li uzatma kablosu 399 TL

Wesdar k-216h bluetooth kafaüstü kulaklık 699 TL

Sunny 9w led ampul 57,50 TL

Wesdar tws181 bluetooth kulaklık 599 TL

Wesdar x536w bluetooth mouse 349 TL

Wesdar ac353-t şarj cihazı 449 TL

Seg nfk42720s0d ig no-frost buzdolabı 29,999 TL

Seg nf43420s0d no-frost buzdolabı 27,999 TL

Seg bm 50150 d ds bulaşık makinesi 16,999 TL

Seg cmi 9010250 d ds çamaşır makinesi 19,999 TL

Flavel flv 810 cm çamaşır makinesi 17,999 TL

Flavel flv 5001 bm 5 programlı bulaşık makinesi 15,999 TL

Singer m1605 dikiş makinesi 5,999 TL

Schafer çaykeyfi inox çay makinesi 2,399 TL

Pierre Cardin cam su ısıtıcı 999 TL

Kiwi ksm-2442 waffle makinesi 1,099 TL

Kiwi kcm 7571 türk kahvesi makinesi 1,599 TL

Kiwi kcj-1804 narenciye sıkacağı 599 TL

Volta vmp1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL

Apec apm5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Derin tepsi 79,50 TL

Bambu kulplu balkabağı şekilli borosilikat demlik 399 TL

Borosilikat balkabağı şekilli kupa 79,50 TL

Porselen fincan takımı 429 TL

Bambu tepsi ve sunumluk 3'lü 149,50 TL

Cam ayaklı sunum tabağı 199,50 TL

Toytic oyuncak uzaktan kumandalı drift aracı 1,399 TL

Weigo oyuncak esnek manyetik çubuk 45'li 849 TL

Hot Wheels city mücadele serisi 799 TL

Ty squish peluş 329 TL

Barbie dream besties oyuncak bebekler 799 TL

Uno flip express 159,50 TL

Role play oyun çadırı 459 TL

Kartopu aksoft batik cake yumak 119,50 TL

Kartopu gonca bebe batik 3'lü 189,50 TL

Kartopu melange wool yumak 2'li 119,50 TL

Kartopu kristal yumak 3'lü 139,50 TL

Kartopu gonca bebe yumak 3'lü 139,50 TL

Kartopu flora yumak 3'lü 139,50 TL

Mermer desenli katlanabilir masa 899 TL

Mermer desenli yer sofrası 549 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 199,50 TL

Sıcak su torbası 199,50 TL

Çok amaçlı düzenleyici kutu 25 TL

Bölmeli çerçeve 99,50 TL

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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