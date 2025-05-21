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Altın yükselişte! Uzman isim kritik rakamı verdi 'Zirve seviyeler' için onu işaret etti

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ve ons altında kritik seviyeler ne? Gram altın, güne yükselişle başladı. Altın yatırımcısının gözü ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağına çevrildi. Özellikle bir düşüş bir yükseliş hareketi gösterip dalgalı seyir izleyen altında yeniden zirve seviyelerin görülüp görülmeyeceği merak ediyor. Altın fiyatı için kritik seviyeleri açıklayan uzman isim zirve seviyeler için de o detayı işaret etti. İşte ayrıntılar...

Altın yükselişte! Uzman isim kritik rakamı verdi 'Zirve seviyeler' için onu işaret etti
Hande Dağ

Altın son dönemde hareketli ve dalgalı seyrine devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 107 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 146 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 426 liradan satıldı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 318 dolar seviyesinden işlem gördü.

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Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 220 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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'GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARA YÖNELİMİ DESTEKLEDİ'

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri yatırımcıların görece riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması, bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağlamıştı. Ancak tarifelerin, önceki seviyelere kıyasla daha düşük olsa da uygulanmaya devam edecek olması, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği ve bunun da büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabileceği endişelerini beraberinde getiriyor. Analistler, dolar endeksindeki zayıflama ve bir süredir arka planda kalan küresel risk unsurlarının yeniden öne çıkmasının, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini desteklediğini belirtti. (AA)

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"DALGALANMANIN DEVAM ETMESİNE YOL AÇIYOR"

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, A Para yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez bankalarının zaten bir altın talebi vardı. Bu altın talebi belli bir süreden beri devam ediyor. Son dönemde acaba bu altın talebi yavaşlayacak mı endişesi vardı. Fakat görünen o ki yavaşlamıyor hatta alımlar devam ediyor, daha da artarak devam ediyor diyebiliriz. Çin'in alımlarının özellikle etkili olduğunun altını çizmek lazım. Diğer taraftan da baktığımız zaman evet piyasada bir miktar iyimserlik var. Özellikle tarife savaşlarının bir miktar yumuşayacağı beklentisi, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi ons altın üzerinde yükselişlerin kar satışı olarak görülmesine yol açıyor. Fakat diğer taraftan önemli etkenlerden bir tanesi merkez bankası alımları devam ediyor. Dolar endeksi değer kaybetmeye devam ediyor ve piyasa bunun ikisinin arasında gidip geliyor diyebiliriz. Tabii son Amerika'nın uzun senelerden sonra kredi notunun da düşürülmüş olması aslında ons altındaki yükselişi etkileyen unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Bütün bunlara baktığımız zaman bir tarafta iyimserlik bir tarafta olumsuz haber akışları dalgalanmanın devam etmesine yol açıyor ons altında.

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KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Peki yeni zirve seviyeleri görebilir miyiz? İşte bunun cevabını da bize aslında tarife savaşlarının ve jeopolitik risklerdeki o yumuşamanın gidişatı verecek. Rusya Ukrayna daha doğrusu Rusya Amerika anlaşabilecek mi? Buna bakıyor olacağız. Tarife savaşları. Evet tarifeler indirildi. 90 gün süre verildi. Fakat bundan sonra ne olacak? Tarifeler düşük kalmaya devam edecek mi? Bir anlaşma sağlanacak mı? Bunun cevabı aslında ons altında yeni zirveleri görüp görmeyeceğimizi de bize yanıtlayacak diyebiliriz. Ama şu anki görüntü içerisinde kısa vadeli ortalamaların üzerine geçilmiş durumda. 3290 seviyesinin üzerinde kaldıkça alıcıların güçlü olduğunu anlıyoruz. Kritik seviye referans seviyesini ben 3350 olarak görmeye devam ediyorum. Bunun üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda alıcıların oldukça güçlenmiş olduğunu anlayabiliriz.

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Ne zaman peki burada satıcıların güçlendiğini anlayacağız? Artık 3200 altında kapanışlar görmeye başladığımız zaman. Aslında bir günlük kapanış gördük ama ondan sonra yeniden hemen hızlı bir şekilde bu seviyenin üzerine çıktı. 3200 altında kalmadığı sürece yatay seyrin ben devam etmesini beklerim. Yeni zirve görüp görmeyeceğimizi de aslında biraz önce söylediğim gibi tarife savaşlarının gidişatı, oradaki anlaşma olup olmayacağı, jeopolitik risklerde de keza gene barış sağlanıp sağlanamayacağı bize gösteriyor olacak"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.134,54
4.135,01
% 0.63
11:43
Ons Altın / TL
128.560,69
128.584,72
% 0.62
11:58
Ons Altın / USD
3.310,00
3.310,38
% 0.61
11:58
Çeyrek Altın
6.615,26
6.760,75
% 0.63
11:43
Yarım Altın
13.189,18
13.521,50
% 0.63
11:43
Ziynet Altın
26.461,06
26.960,29
% 0.63
11:43
Cumhuriyet Altını
27.367,00
27.777,00
% 0.02
17:13
Hissenet
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