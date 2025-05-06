Altın yürekleri hoplatıyor! Öyle bir noktada ki 'Zirveme gidiyorum diyecek' Yatırımcının gözü artık o tarihte, net uyardı 'Hazır olun'

Altın fiyatları yükseliş ve sert düşüşleri ile yatırımcısının heyecanlanmasına neden oluyor. 4 bin 305 TL'yi görerek tarihi rekorunu kıran gram altının bu seviyenin ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 3 bin 958 lira seviyelerine kadar sarkan Gram altın 5 Mayıs haftasına yükseliş ile başladı. Tekrar 4 bin TL üstüne çıkan gram altın şu sıralarda 4 bin 179 lira seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA!

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın faiz indirimi istemesi ancak Powell'ın zamanlamayı uygun bulmaması durumu tarafların gerilimine neden olmuştu. Çarşamba günü ise Fed'in nasıl bir karar alacağı ve altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI

Nasıl Bir Ekonomi TV'ye konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatları ile ilgili konuştu. Eryılmaz, geçen hafta altında bir baskı olduğunu ifade ederek kararsız bir bölgede olduğunu aktardı. Eryılmaz, "3 bin 250 dolar ons altın çok kritikken gram altın tarafında 4 bin 23 TL çok kritik. Buranın altında bir tepki almıştık" sözlerini kullandı.

ALTIN KARARSIZ NOKTADA

Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimine değinen Eryılmaz, anlaşmaya varılamaması nedeniyle altının tepki koyduğunu söyledi ve, "Ama hala altın kabaca kararsızlık bölgesinde kalmaya devam ediyor. Ne güçlü ne de zayıf bir düşüş veya yükseliş göstermiyor" dedi ve altının karar bölgesine geçmesi için Fed'in faiz kararını işaret etti.

BU HAFTA ALTINI NE BEKLİYOR?

Bu hafta için beklentisini de açıklayan Eryılmaz, "3 bin 300 doları geçiyor olmamız lazım ons altında. Bunun gram altındaki karşılığı 4 bin 85 liradır. Buranın üstüne çıkmadığı müddetçe yükselişler tepki olarak kalacaktır" cümlelerini sarf etti.

"ZİRVEME GİDİYORUM"

Eryılmaz ons altın için, "3 bin 370 dolar üzerine çıkması ile 'Artık ben tarihi zirveme doğru gidiyorum' demesi olacaktır. Gramdaki karşılığı 4 bin 170 TL'dir. Bunun üzerine çıkmadığı müddetçe altında satış baskısı devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yatırımcının nasıl bir pozisyon alması gerektiğini kaydeden Eryılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Benim genel önerim şu anda altın alımı veya satımı yapmadan beklemek. Orta uzun vadede paralarını tek seferde değil; bölerek her geri çekilmede alım yapmaları gerekir"

SERT DALGALANMALARA DİKKAT!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının olumlu yönde desteklendiğini ifade etti. Memiş, jeopolitik gerilimleri, ticaret savaşlarını, küresel piyasaları işaret ederek altının olumlu yönde fiyatlandığını aktardı.

Fed'in faizi değiştirmeyeceğini tahmin ettiği ifade eden Memiş, "Yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimi yapması güçlü. O yüzden piyasalarda gram ve ons altında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Orta Doğu'da gerilimler artmaya devam ediyor. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor ama kısa vadede sert dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Altın yatırımcısı fiyata değil miktara odaklanmalı çünkü yıl sonuna kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" deyip sözlerini noktaladı.