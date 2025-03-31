FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın 'TCMB buna nasıl dayanacak?' Yüzde 18 değer kazandı, durdurulamıyor...

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın 'TCMB buna nasıl dayanacak?' Yüzde 18 değer kazandı, durdurulamıyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.03.2025 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu gerilim nedeni ile altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 18'lik değer kazanan altın için dev bankalar yıl sonu beklentilerini revize ederek Ekonomist Şeref Oğuz canlı yayında altın için kritik açıklamalarda bulundu.

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın 'TCMB buna nasıl dayanacak?' Yüzde 18 değer kazandı, durdurulamıyor...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? Güvenli liman olarak yatırımcının en çok tercih ettiği sarı metal küresel ölçekte ve iç piyasalarda yaşananlar nedeni ile hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan hızlı ivmenin nedeni genel olarak Donald Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlik olarak görülüyor.
Altın-10

ALTIN NE KADAR?

Şu anda ons altın 3 bin 119 dolar seviyesinde olarak ilerlerken gram altın 3 bin 3 bin 807 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 271 liradan işlem görüyor.

spot-altn-tlgr (11)

altn-amerikan-dolar (14)

Altın fiyatları kontrolsüz bir şekilde yükseliş kaydedirken bu yükselişin bir dönüşü olacak mı? diye merak ediliyor. Ebru Baki ile Para Manşet programında altın için açıklamalarda bulunan Ekonomist Şeref Oğuz, altın fiyatlarının neden bu kadar hızlı yükseldiğini açıkladı.

Ekran görüntüsü 2025-03-31 141744

"KALICI BİR İZ BIRAKABİLİR"

Oğuz, altının bu kadar hızlı yükselmesinin kalıcı bir iz bırakabileceğini kaydetti ve, "Pek çok şeyi tetikliyor. Altına hücum başladı. Altın, dünyada güvensizlik endeksidir. Çünkü tüm paralar ölüp biter ama altın her zaman yerindedir. Ayrıca altında, önümüzdeki dönemde gerginliğin daha da artacağı konusunda insanlardaki beklentiyi de veriyor. Altının yükselmesindeki sebep, altın alımının hızlanması. Bizi enflasyon yönlendiriyor dünyayı ise Trump yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.
trump
Altın alımı ile yatırımcının Trump'tan kaçtığını ifade eden Oğuz, "Borsaki gelişmelere kalıcı bir iz bırakabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nı biz övdük çünkü siyasetin getirdiği gürültüyü tedbirler ile proaktif ve refleksif bir şekilde durdurdu. Ama şimdi ölü bir değil ki ağlayın deli bir değil ki bağlayasın, şimdi Trump geldi. Merkez Bankamız bunlara nasıl dayanacak?" şeklinde konuştu.
goldman-sachss

DEV BANKADAN YENİ TAHMİN

Geçtiğimiz hafta ABD'li banka Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik beklentisini 3 bin 300 dolar olarak yükseltmişti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.801,08
3.801,47
% 0.89
14:30
Ons Altın / TL
118.271,77
118.344,25
% 0.96
14:45
Ons Altın / USD
3.117,37
3.117,76
% 1.05
14:45
Çeyrek Altın
6.081,72
6.215,40
% 0.89
14:30
Yarım Altın
12.125,43
12.430,79
% 0.89
14:30
Ziynet Altın
24.326,88
24.785,55
% 0.89
14:30
Cumhuriyet Altını
25.140,00
25.520,00
% 1.29
16:17
Canlı Borsa
Gözler TÜİK ve Merkez Bankası'nda...Gözler TÜİK ve Merkez Bankası'nda...
Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!
Anahtar Kelimeler:
ons altın çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar Şeref Oğuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak'ın vasiyeti gündemdeydi! Oraya gömülmek istemişti

Volkan Konak'ın vasiyeti gündemdeydi! Oraya gömülmek istemişti

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!

Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!

O ihtimal her şeyi bozabilir 'Ciddi risk altında'

O ihtimal her şeyi bozabilir 'Ciddi risk altında'

Ödeme için son tarih 30 Nisan!

Ödeme için son tarih 30 Nisan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.