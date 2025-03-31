'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın 'TCMB buna nasıl dayanacak?' Yüzde 18 değer kazandı, durdurulamıyor...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? Güvenli liman olarak yatırımcının en çok tercih ettiği sarı metal küresel ölçekte ve iç piyasalarda yaşananlar nedeni ile hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan hızlı ivmenin nedeni genel olarak Donald Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlik olarak görülüyor.



ALTIN NE KADAR?

Şu anda ons altın 3 bin 119 dolar seviyesinde olarak ilerlerken gram altın 3 bin 3 bin 807 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 271 liradan işlem görüyor.



Altın fiyatları kontrolsüz bir şekilde yükseliş kaydedirken bu yükselişin bir dönüşü olacak mı? diye merak ediliyor. Ebru Baki ile Para Manşet programında altın için açıklamalarda bulunan Ekonomist Şeref Oğuz, altın fiyatlarının neden bu kadar hızlı yükseldiğini açıkladı.



"KALICI BİR İZ BIRAKABİLİR"

Oğuz, altının bu kadar hızlı yükselmesinin kalıcı bir iz bırakabileceğini kaydetti ve, "Pek çok şeyi tetikliyor. Altına hücum başladı. Altın, dünyada güvensizlik endeksidir. Çünkü tüm paralar ölüp biter ama altın her zaman yerindedir. Ayrıca altında, önümüzdeki dönemde gerginliğin daha da artacağı konusunda insanlardaki beklentiyi de veriyor. Altının yükselmesindeki sebep, altın alımının hızlanması. Bizi enflasyon yönlendiriyor dünyayı ise Trump yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.



Altın alımı ile yatırımcının Trump'tan kaçtığını ifade eden Oğuz, "Borsaki gelişmelere kalıcı bir iz bırakabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nı biz övdük çünkü siyasetin getirdiği gürültüyü tedbirler ile proaktif ve refleksif bir şekilde durdurdu. Ama şimdi ölü bir değil ki ağlayın deli bir değil ki bağlayasın, şimdi Trump geldi. Merkez Bankamız bunlara nasıl dayanacak?" şeklinde konuştu.



DEV BANKADAN YENİ TAHMİN

Geçtiğimiz hafta ABD'li banka Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik beklentisini 3 bin 300 dolar olarak yükseltmişti.