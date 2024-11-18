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'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin! Tarih verdi 'Panik satışı' uyarısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 14:52
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Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli. Bir süre yükseliş seyri gösteren ve rekorlar kıran altında yükseliş trendi göze çarpmıştı. Altın yatırımcıları bundan sonra yönün ne olacağını merak ediyor. 'Panik satışları' konusunda uyarıda bulunan ekonomist Muhammet Bayram, altının yükseliş seyrine devam edeceğini düşündüğünü belirtip "Geleneksel yatırımcılar enflasyona karşı parasının erimemesi adına altına hücum edeceklerdir" dedi. Bayram, yıl sonu gram altın fiyatı için de tahminini aktardı.

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin! Tarih verdi 'Panik satışı' uyarısı

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın alacaklar ve elinde altın bulunduranlar bu soruların yanıtını araştırıyor. Altının rekor üstüne rekor kırdığı süreçten sonra düşüş göstermesi altın yatırımcılarının akıllarında pek çok soru işareti bıraktı. Peki, altın artacak mı? Altın almak mantıklı mı? İşte detaylar...

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CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram "Her ne kadar son 1,5 aydır yüzde 10'dan fazla kaybettirse de altın, sene başından itibaren yüzde 35'lik reel bir getirisi söz konusu. O yüzden altın bu senenin en fazla kazandıranı diyebiliriz, altın fonları da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

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"ALTINA HÜCUM EDECEKLERDİR"

Bayram devamında "Vatandaşın Trump seçimiyle beraber bir beklentisi vardı. Trump severlerin daha çok kripto varlıklara yönelmesiyle beraber geleneksel yatırım araçları biraz önem kaybetti. Bu da altın ve gümüş de içerisinde. Ben yine altının yükseliş seyrine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü FED az da olsa faiz indirimine devam edecek, jeopolitik riskler hala devam ediyor ve geleneksel yatırımcılar enflasyona karşı parasının erimemesi adına altına hücum edeceklerdir" şeklinde konuştu.

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GRAM ALTIN İÇİN SENE SONU TAHMİNİ

Gram altın için tahminini de aktaran Bayram "Sene sonu itibarıyla 3300'ler civarında gram altının kapanışını bekliyoruz. O yüzden altın yatırımcısı panik satışı yapmamalı. Burada önemli olan; altın yerine ikame edebileceğiniz ne enstrüman olabilir? Yani altını satarsanız döviz alamazsınız, döviz yatay seyrini devam ettiriyor" dedi.

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Altının bundan sonra seyrine dair ise Bayram "Altın orta ve uzun vadede kazandırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.880,54
2.880,92
% 1.55
14:59
Ons Altın / TL
89.456,87
89.485,88
% 1.4
15:14
Ons Altın / USD
2.590,96
2.591,38
% 1.12
15:14
Çeyrek Altın
4.608,86
4.710,30
% 1.55
14:59
Yarım Altın
9.189,03
9.420,45
% 1.55
14:59
Ziynet Altın
18.435,46
18.783,58
% 1.55
14:59
Cumhuriyet Altını
20.077,00
20.380,00
% 1.29
14:33
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