'Altına hücum ediyorlar' Yıl sonu için fiyat verdi 'Aynı hızda aşağı inmiyor'

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın ve gram altın fiyatında bir süredir görülen yükselişle beraber altın yatırımcısı da hem yükselişlerin nedenlerini hem de bundan sonra seyrin nasıl olacağını merak ediyor.

"AYNI HIZDA AŞAĞI İNMİYOR"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Mahmut Aydoğmuş şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü olağanüstü gelişme sonrası Amerika tarafından da bir açıklama geldi. Sonrasında bir miktar tabii gerileme yaşandı. Ancak yani altında olsun, diğer finansal enstrümanlarda olsun çıkış ivmesindeki gerektiren olayın tersi gerçekleştiğinde aynı hızda da aşağı inmiyor. Bunu defalarca kez test ettik. Altında da en son gelişmede de bunu görmüş olduk.

Tabii en son yaşanan vaka İsviçre dünyada en büyük altın üreticilerinden rafineri anlamında söylüyorum, önemli bir aktör. Yüzde 39'luk bir gümrük vergisi getirileceği iddiası bir anda piyasayı karıştırdı ve 3.534 dolarları gördü rekor zirve olarak ve buradan bir miktar geri çekilme tabii yaşandı ama olan da olmuş oldu.

"PİYASAYI DERİNDEN ETKİLEYECEK BİR DURUMDU"

Tabii Uzak Doğu borsaları da bunu otomatikman fiyatladı, Asya'daki altın rafineri üreticileri de aynı şekilde. Burada en önemli cuma günkü olay altındaki sıçramanın en önemli faktörüydü. Şu anda biraz daha ortalık sakinlemiş gibi görünüyor. En azından İsviçre mevzusu biraz daha sakinlemiş bir vaziyette. Burada bir Amerika tarafında başkanlık kararnamesiyle bu durumun, bu ihtilafın giderileceği yani böyle bir verginin konuşlandırılmayacağı ifade edildi. Tabii yüzde 39 bir vergi konması demek İsviçre'nin Amerika'ya yapacağı ihracatta çok olağanüstü bir durum ve piyasayı derinden etkileyecek bir durumdu. En azından böyle bir durumun olmayacağı ifade edildi.

Tabii altında sadece bu faktör değil, bunun dışında başkaca faktörler de var. Yılın geri kalanında şu anda Fed tarafında faiz indirimi yani bir toplantılık faiz indirimi şu anda kesinleşmiş vaziyette. Yani bu cepte. İkinci bir faiz indirimi de şu anda kuvvetle muhtemel görülüyor. Tabii ki faiz indirimi demek otomatikman o taraftaki getirilerin azalıp paranın alternatif finansal enstrümanlara kayması demek. Yani altın buradan biraz besleniyor açıkçası. Şu anda çünkü Fed tarafında olsun, diğer Avrupa Merkez Bankası'nda faizlerde aşağı yönlü bir ivme var ve bir diğer faktör de tabii ki politik riskler. Yani şu anda İsrail'in en son Gazze planını onaylamış olması, onun dışında Ortadoğu'da gelişmeler, diğer faktörler, Rusya Ukrayna mevzusunun hala böyle tam bir netliğe kavuşmamış olması... Bunlar birer parametre. Yine Trump yönetiminin uygulamış olduğu başkaca ülkelere vergiler var. Yani Hindistan'a uygulamış olduğu çıkış var. Bunların hepsi küreselde bir politik risk yaratıyor. Tabii bunun yansımaları ne oluyor?

"TÜM MERKEZ BANKALARI ADETA ALTINA HÜCUM EDİYOR DESEK DOĞRU BİR TANIMLAMA OLUR"

Gelişmiş ülkelerin birçok merkez bankaları altına olan talepleri aslında bir miktar sakinlemişti. Şu anda yeniden bir ivme kazandı. Yani altın talebi yeniden canlanmış oldu. Tüm merkez bankaları şu anda adeta altına hücum ediyor desek gerçekten doğru bir tanımlama olur diye düşünüyorum. Hem bir taraftan merkez bankalarının alımları hem de ETF taraflarında yani borsa yatırım fonlarında da ciddi anlamda girişler var. Bunlar da yukarı yönlü besliyor. Ve şunu da ifade etmeden geçmeyeyim. Yani zayıflayan bir Amerika ekonomisi var. Yani dolar da bu anlamda zayıflıyor. Tüm convertible paralar yani tüm piyasadaki dolaşımdaki paralar dolar karşısında değer kazanırken burada biraz da bilinçli olarak Trump yönetiminin doları zayıflatma stratejisi var. Bunların hepsi altını besleyen olgular. Yani altın evet yani dönem dönem böyle iner çıkar ama yıl sonunda bir iki fiyatlamayı vereyim.

Hem Goldman Sachs tarafında hem de bunun dışındaki diğer uluslararası kuruluşlar yıl sonunda 3700 - 4000 dolar bandında fiyatlamaları şu anda canlılığını koruyor"

