Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü: Bu hafta tarihe geçecek!

ABD’nin Orta Doğu’ya ek asker gönderme hazırlığına ilişkin haberlerin ardından dolar ve tahvil getirileri yükselirken altın fiyatları baskılandı. Altın fiyatlarındaki kayıp yüzde 10’un üzerine çıktı. Ons altın 4 bin 500 dolar seviyesine gerileyerek 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı. 21 Mart 2026 tarihinde altın fiyatlarındaki en güncel durum…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Orta Doğu’da devam eden savaş ve ABD ordusunun Orta Doğu’ya binlerce deniz piyadesi ve denizci sevk edeceğine ilişkin haberler piyasaları adeta altüst etti. Enerji fiyatlarının yükseleceğine dair beklentiler ve enflasyonist baskıların artacağına dair tahminler faizlerin yüksek kalacağına dair öngörüleri güçlendirdi.

Altın fiyatlarında değer kaybı sürmeye devam ediyor. Bu haftaki kayıp yüzde 10’un üzerine çıktı. Böylece altın fiyatları haftayı çift haneli kayıp ile kapattı. Spot altın haftalık bazda yüzde 10,4 kayıpla 4 bin 500 doların altına geriledi. Böylece altın, 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
ALTINDA SERT KAYIP

Gram altında da haftalık bazda yüzde 10,2 kayıp görüldü. Altının gram fiyatı 6 bin 406 liraya kadar indi.
DOLARDA YÜKSELİŞ

Reuters’ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu Ortadoğu’ya binlerce deniz piyadesi ve denizci sevk ediyor. Söz konusu gelişme sonrası dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.
BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor. Piyasalarda artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.

ALTINI BASKILIYOR

Altın, enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
Küresel aracı kurumlar, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini ve bu adımların en erken nisan ayında gelebileceğini değerlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası görünümünün savaş nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.404,70
6.406,80
% -3.26
23:59
Ons Altın / TL
199.042,13
199.440,08
% -3.27
23:59
Ons Altın / USD
4.497,05
4.498,52
% -3.28
23:59
Çeyrek Altın
10.247,52
10.475,11
% -3.26
23:59
Yarım Altın
20.431,00
20.950,22
% -3.26
23:59
Ziynet Altın
40.990,10
41.772,31
% -3.26
23:59
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

