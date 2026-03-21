Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü: Bu hafta tarihe geçecek!

Orta Doğu’da devam eden savaş ve ABD ordusunun Orta Doğu’ya binlerce deniz piyadesi ve denizci sevk edeceğine ilişkin haberler piyasaları adeta altüst etti. Enerji fiyatlarının yükseleceğine dair beklentiler ve enflasyonist baskıların artacağına dair tahminler faizlerin yüksek kalacağına dair öngörüleri güçlendirdi.

Altın fiyatlarında değer kaybı sürmeye devam ediyor. Bu haftaki kayıp yüzde 10’un üzerine çıktı. Böylece altın fiyatları haftayı çift haneli kayıp ile kapattı. Spot altın haftalık bazda yüzde 10,4 kayıpla 4 bin 500 doların altına geriledi. Böylece altın, 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.



ALTINDA SERT KAYIP

Gram altında da haftalık bazda yüzde 10,2 kayıp görüldü. Altının gram fiyatı 6 bin 406 liraya kadar indi.



DOLARDA YÜKSELİŞ

Reuters’ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu Ortadoğu’ya binlerce deniz piyadesi ve denizci sevk ediyor. Söz konusu gelişme sonrası dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.



BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor. Piyasalarda artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.

ALTINI BASKILIYOR

Altın, enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.



Küresel aracı kurumlar, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini ve bu adımların en erken nisan ayında gelebileceğini değerlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası görünümünün savaş nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiğini ifade etti.