Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

Altın fiyatları son dakika... Piyasalarda ağustos ayının son 4 işlem gününe girildi. Bu ay özellikle altın dikkat çekti. Peki, altında aylık prim ne kadar oldu? Altınla ilgili beklentiler neler? İşte detaylar...

EN SON 1999'DA YÜZDE 18'LİK ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Ons altın salı günü 4697 dolarla zirve yaptıktan sonra 'soluklanma'ya başladı. Altında yatay seyir sürerken 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla 4655 dolardan fiyatlanan ons altında aylık değer artışı yüzde 15 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ons altın fiyatında son olarak Eylül 1999'da yüzde 18'lik artış yaşanmıştı. Son tabloya bakıldığında altındaki bu ayki yükseliş, son 27 yılın en hızlı primine doğru ilerliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4673 dolar, en düşük 4629 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4640 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 7229 TL, en düşük 7162 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 7181 TL seviyesinde seyrediyor.

"KESKİN BİR DÜZELTMEYİ TETİKLEME RİSKİ"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, böylesine hızlı bir yükselişin ardından düzenli bir toparlanmanın, başka bir keskin ivmelenmeden daha sağlıklı olacağını belirtip "Bu, yatırımcıların ve işlemcilerin piyasayı daha yükseğe kovalamak zorunda kalmadan, pozisyonlarını artırmalarına veya azaltmalarına imkân tanır. Dikey hareketler aceleci karar vermeyi teşvik ederken, aynı zamanda momentum azaldığında daha keskin bir düzeltmeyi tetikleme riskini de artırır" uyarısını yaptı.

Altın fiyatlarındaki mevcut durumun risksiz olmadığını aktaran Hansen'in "Doların sürekli bir toparlanması, önemli bir destek kaynağını ortadan kaldırabilir. Benzer şekilde Jackson Hole'dan beklenenden daha şahin bir mesaj, gelecekteki FED gevşemesine ilişkin beklentilerin azalması, ABD'deki mali kaygıların azalmaya başladığına dair işaretler, altındaki son keskin yükselişin ardından kâr alma hareketlerini tetikleyebilir. İyileşen jeopolitik koşullar da güvenli liman talebini azaltabilirken, giderek artan spekülatif pozisyonlanma, makro ortamda mütevazı bir değişikliğin bile derin bir düzeltmeye yol açma riskini artırıyor" görüşünü paylaştığı aktarıldı.

ALTINDA O SEVİYELERE DİKKAT ÇEKTİ

Teknik açıdan bakıldığında ons fiyatında 4.770 doları direnç olarak gösteren Hansen "Bu bölge Ocak-Haziran düzeltmesinin yüzde 50'lik geri alma seviyesi… Aynı zamanda mayıs ayındaki yerel zirve ile birleşiyor. İlk destek ise şu anda 4.519 ABD doları civarında olan 200 günlük hareketli ortalamada, ardından 4.410 dolar seviyesinde bulunuyor" dediği kaydedildi.