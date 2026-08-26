FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

Altında hızlı yükseliş sonrası iki gündür bir 'soluklanma' dikkat çekiyor. Altın, üç ayın en yüksek seviyesini görmesi sonrası yatay seyrediyor. Diğer yandan altın Eylül 1999'dan beri en hızlı aylık primine doğru ilerliyor. 4655 dolardan fiyatlanan ons altındaki prim Ağustos ayında yüzde 15'lik yüksek seviyeye ulaştı. Uzman isimden ise uyarı geldi.

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Piyasalarda ağustos ayının son 4 işlem gününe girildi. Bu ay özellikle altın dikkat çekti. Peki, altında aylık prim ne kadar oldu? Altınla ilgili beklentiler neler? İşte detaylar...

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 1

EN SON 1999'DA YÜZDE 18'LİK ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Ons altın salı günü 4697 dolarla zirve yaptıktan sonra 'soluklanma'ya başladı. Altında yatay seyir sürerken 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla 4655 dolardan fiyatlanan ons altında aylık değer artışı yüzde 15 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ons altın fiyatında son olarak Eylül 1999'da yüzde 18'lik artış yaşanmıştı. Son tabloya bakıldığında altındaki bu ayki yükseliş, son 27 yılın en hızlı primine doğru ilerliyor.

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4673 dolar, en düşük 4629 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4640 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 3

Gram altın gün içinde en yüksek 7229 TL, en düşük 7162 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 7181 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 4

"KESKİN BİR DÜZELTMEYİ TETİKLEME RİSKİ"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, böylesine hızlı bir yükselişin ardından düzenli bir toparlanmanın, başka bir keskin ivmelenmeden daha sağlıklı olacağını belirtip "Bu, yatırımcıların ve işlemcilerin piyasayı daha yükseğe kovalamak zorunda kalmadan, pozisyonlarını artırmalarına veya azaltmalarına imkân tanır. Dikey hareketler aceleci karar vermeyi teşvik ederken, aynı zamanda momentum azaldığında daha keskin bir düzeltmeyi tetikleme riskini de artırır" uyarısını yaptı.

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 5

Altın fiyatlarındaki mevcut durumun risksiz olmadığını aktaran Hansen'in "Doların sürekli bir toparlanması, önemli bir destek kaynağını ortadan kaldırabilir. Benzer şekilde Jackson Hole'dan beklenenden daha şahin bir mesaj, gelecekteki FED gevşemesine ilişkin beklentilerin azalması, ABD'deki mali kaygıların azalmaya başladığına dair işaretler, altındaki son keskin yükselişin ardından kâr alma hareketlerini tetikleyebilir. İyileşen jeopolitik koşullar da güvenli liman talebini azaltabilirken, giderek artan spekülatif pozisyonlanma, makro ortamda mütevazı bir değişikliğin bile derin bir düzeltmeye yol açma riskini artırıyor" görüşünü paylaştığı aktarıldı.

Altında 1999 dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi 6

ALTINDA O SEVİYELERE DİKKAT ÇEKTİ

Teknik açıdan bakıldığında ons fiyatında 4.770 doları direnç olarak gösteren Hansen "Bu bölge Ocak-Haziran düzeltmesinin yüzde 50'lik geri alma seviyesi… Aynı zamanda mayıs ayındaki yerel zirve ile birleşiyor. İlk destek ise şu anda 4.519 ABD doları civarında olan 200 günlük hareketli ortalamada, ardından 4.410 dolar seviyesinde bulunuyor" dediği kaydedildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borç yapılandırma için son tarih yaklaştı: 'Kaçırmamak lazım'Borç yapılandırma için son tarih yaklaştı: 'Kaçırmamak lazım'
Merkez Bankası hamlesi sonrası açıkladı: 'Mevduat gelirlerinde düşme, kredide uygun faiz'Merkez Bankası hamlesi sonrası açıkladı: 'Mevduat gelirlerinde düşme, kredide uygun faiz'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.173,60
7.174,59
% -0.39
09:01
Ons Altın / TL
222.965,71
223.008,97
% -0.46
09:16
Ons Altın / USD
4.633,93
4.634,54
% -0.52
09:16
Çeyrek Altın
11.477,76
11.730,46
% -0.39
09:01
Yarım Altın
22.883,79
23.460,92
% -0.39
09:01
Ziynet Altın
45.911,05
46.778,35
% -0.39
09:01
Cumhuriyet Altını
47.074,00
47.790,00
% -1.22
17:03
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eylül sonu 7.700 TL
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.