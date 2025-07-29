Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı'da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın...

Altın ne kadar? Altın yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta Amerika'dan gelecek haber akışı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Türkiye Saati ile yarın 21.00'da ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yatırım sepetinde altın bulunduranlar ise 29 Temmuz 2025 tarihinde altının güne nasıl başladığını merak ediyor.

Uzmanlar yarın Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Kararın yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın mesajları da yakından takip edilecek.

Her ayın ilk cuması açıklanan tarım dışı istihdam verileri de oldukça büyük önem taşıyor. Faiz kararının ardından 1 Ağustos Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

Peki, geçtiğimiz hafta 4 bin 471 TL ile rekor kıran gram altın 29 Temmuz 2025 tarihinde güne nasıl başladı? Altın piyasasında son durum ne? İşte altın fiyatları...



Gram altın: 4.320 TL

Çeyrek altın: 7.063 TL

Ata altını: 29.056 TL

Cumhuriyet altını: 29.151 TL

29 Temmuz Salı günü Kapalı Çarşıda son durum ise şu şekilde:



Gram altın: 4.339 TL

Çeyrek altın: 7.094 TL

Ata altını: 29.334 TL

Cumhuriyet altını: 29.151 TL

Ons altın ise 29 Temmuz 2025 tarihine 3.313 dolardan başladı.