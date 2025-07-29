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Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı'da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın...

Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediliyor. ABD Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Fed'in kararı öncesi altın yatırımcısı piyasaların nabzını yakından tutuyor. Peki, 29 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ata altını, Cumhuriyet altını güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalı Çarşıda altın kaç liradan satılıyor? İşte 29 Temmuz 2025 sabah saatlerinde altının son durumu...

Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı'da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın...
Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Altın yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta Amerika'dan gelecek haber akışı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Türkiye Saati ile yarın 21.00'da ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yatırım sepetinde altın bulunduranlar ise 29 Temmuz 2025 tarihinde altının güne nasıl başladığını merak ediyor.

Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın... 1

Uzmanlar yarın Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Kararın yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın mesajları da yakından takip edilecek.

Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın... 2

Her ayın ilk cuması açıklanan tarım dışı istihdam verileri de oldukça büyük önem taşıyor. Faiz kararının ardından 1 Ağustos Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın... 3

Peki, geçtiğimiz hafta 4 bin 471 TL ile rekor kıran gram altın 29 Temmuz 2025 tarihinde güne nasıl başladı? Altın piyasasında son durum ne? İşte altın fiyatları...

Gram altın: 4.320 TL
Çeyrek altın: 7.063 TL
Ata altını: 29.056 TL
Cumhuriyet altını: 29.151 TL

Altında 29 Temmuz 2025 güncel fiyatlar! Kapalı Çarşı da altın piyasasında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Ata altın... 4

29 Temmuz Salı günü Kapalı Çarşıda son durum ise şu şekilde:

Gram altın: 4.339 TL
Çeyrek altın: 7.094 TL
Ata altını: 29.334 TL
Cumhuriyet altını: 29.151 TL

Ons altın ise 29 Temmuz 2025 tarihine 3.313 dolardan başladı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.316,46
4.316,94
% -0.13
07:25
Ons Altın / TL
134.386,68
134.436,73
% -0.02
07:40
Ons Altın / USD
3.313,39
3.313,75
% -0.04
07:40
Çeyrek Altın
6.906,33
7.058,20
% -0.13
07:25
Yarım Altın
13.769,70
14.116,60
% -0.13
07:25
Ziynet Altın
27.625,32
28.146,44
% -0.13
07:25
Cumhuriyet Altını
28.717,00
29.151,00
% -0.9
16:59
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