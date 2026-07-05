Altında 7000 TL ve üzeri için dikkat çeken çıkış

Altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü ancak son günlerde altında heyecanlandıran yükseliş başladı. Gram altın 6200 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatları ve beklentilerle ilgili uzman isimden değerlendirmeler geldi.

"BİR MİKTAR İYİMSERLİK GELDİĞİNİ SÖYLEMEİZ MÜMKÜN"

TGRT Haber'de konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"En azından bir miktar iyimserlik geldiğini söylememiz mümkün. Zaten bunu yükseliş hareketinden de anlıyoruz. 3900 - 4000 dolar seviyesi ons altın için oldukça güçlü seviyelerde. Gram altın tarafında da 6.000 seviyesi önemli destek seviyeleriydi zaten. Ve buradan bir tepki geldiğini görüyoruz. İstihdam verilerinin beklentilerinin altında kalması aslında ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım ihtimallerini azaltmış durumda. Buna mukabil Avrupa ve Japonya Merkez Bankası faizleri arttırmıştı. Bundan sonraki gelecek verilerde ki özellikle ABD - İran arasında bir anlaşma olması ve petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gelmesi enflasyon tarafında da bir miktar düşüş göreceğimizi gösteriyor önümüzdeki dönemde. Bu istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, enflasyon tarafında düşüş olacağına yönelik beklentiler aslında ons altını bir süre destekleyecektir diye düşünüyorum ben.

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"GAYET NORMAL KARŞILARIM"

Burada 4400 seviyelerine kadar ons altın tarafında yükselişi ben gayet normal karşılarım aslında. Gram altın tarafında da 6500 seviyelerine doğru bir yükseliş olması oldukça muhtemel gözüküyor. Haftayı güzel kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da ben iyi başlamasını beklerim açıkçası.

GRAM ALTINDA 7000 TL'NİN ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Kısa vadede bu seviyelerin hemen görünmesini ben çok fazla beklemiyorum. Bir süre daha bu seviyelerde özellikle 6500 seviyelerinin 6600 bandının çok kolay geçilmesini beklemiyorum. Bu sene içerisinde göreceğimiz seviyelerin tepe zirve seviyelerinin 7.000 TL civarında olmasını bekliyorum açıkçası. Burayı yeniden görme ihtimalimiz var mı? Evet görebiliriz ama özellikle yılın son çeyreğine doğru yani Eylül ayından sonra görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii o zamana kadar gelecek veriler de önemli olacak. Özellikle ABD'den bir sonraki istihdam verileri de beklentilerin altında kalırsa, enflasyon tarafında düşüşü görürsek ki aslında gelen enflasyon verilerinin de ben oldukça iyimser bir tablo oluşturduğunu söylemem mümkün. Çünkü beklentilerin bir miktar altındaydı ve bu da önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyon etkisinin daha da azalabileceğini gösteriyor bize. Ben de bu yüzden faiz artırımları ihtimalinin daha da azalmasını bekliyorum. O yüzden 7.000 TL seviyelerini son çeyrek civarında görme ihtimalimiz olabilir.

"YENİ ZİRVE SEVİYELERİNE GİDEBİLMEK İÇİN..."

Ama yeni zirve seviyelerine gidebilmek için yani 7600 seviyelerinin üzerinde 7800'lerin üzerine gidecek bir gram altın için 2027'yi beklemek daha makul olacak gibi gözüküyor.

Savaş bitse bile ben açıkçası o seviyelerin görülmesini çok fazla beklemiyorum zaten burada yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Takip edecekleri nokta aslında savaşın bitip bitmesinden ziyade dolar endeksini takip etmeleri çok daha önemli. Konuştuğumuz bu savaş, enflasyon verileri, istihdam verileri dolar endeksinin aslında seviyesini belirleyen değişkenler, göstergeler. Dolar endeksi ne zaman 98 seviyesinin altına gelmeye başlar, o zaman altın ve gümüşte yukarı yönlü güçlü seyirler görmeye başlarız. Şu anda 100.80 seviyesinde bu seviyenin birazcık daha aşağıya gelmesi lazım. Savaşın bitişini açıkçası piyasa savaş bitse bile faizlerin yüksek kalacağı beklentisini şu anda fiyatlıyor. Bu da maalesef altın ve gümüş üzerinde o yükselişin baskılanmasına yol açıyor"