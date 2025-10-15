FİNANS

Altında bir rekor daha! Fiyatlar durdurulamıyor, gözler sürekli değişen rakamlarda

Altın fiyatları son durum... Gram altın ve çeyrek altın rekor kırmaya devam ediyor. Altının durdurulamaz yükselişi sürerken fiyatlardaki yükseliş yönlü hareketle küresel ekonomiye dair belirsizlikler, ABD-Çin arasındaki gerilim ve Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler etkili oluyor. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve yaşanan gerilimler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın bugün de önceki günlerde olduğu gibi rekor seviyeleri gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? 15 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altında yeni günde 5636 TL ile yeni zirveyi test etti. Gram altın en yüksek 5636 TL, en düşük 5569 TL rakamını gördü. Gram altın fiyatları saat 07.07 itibarıyla 5630 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın da 4190 dolar ile yeni zirve seviyesini gördü. Ons altın fiyatında en yüksek 4190 dolar, en düşük 4140 dolar seviyesi görüldü. Ons altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 4181 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarındaki rekorda ABD-Çin arasındaki gerilimler ve ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri etkili oluyor. Diğer yandan ABD Başkanı Trump, Çin'i yemeklik yağ ticaretini sonlandırmakla tehdit etti ve bunun da altın fiyatlarında etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu belirterek, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

15 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 4177 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.13 itibarıyla 5628 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 9202 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.15 itibarıyla 18.405 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 38.866 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.29 itibarıyla 94.265 TL seviyesinde.

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.633,06
5.633,69
% 1.16
08:45
Ons Altın / TL
175.101,20
175.164,82
% 1.11
09:00
Ons Altın / USD
4.186,24
4.186,78
% 1.07
09:00
Çeyrek Altın
9.012,89
9.211,08
% 1.16
08:45
Yarım Altın
17.969,45
18.422,16
% 1.16
08:45
Ziynet Altın
36.051,56
36.731,65
% 1.16
08:45
Cumhuriyet Altını
37.743,00
38.313,00
% 0.54
16:32
