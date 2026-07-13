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Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçten etkilenmeye devam ediyor. Altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 1'i aşan düşüşler yaşanıyor. Gram altın 6.150 TL ve ons altın 4.070 dolardan güne başladı. Orta Doğu’da yükselen tansiyonla beraber petrol, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselişe geçerken enflasyon endişeleri tekrar kendini gösterdi FED’den faiz artışı tahminleri yüzde 70’i aştı. Getirisi olmayan altın, doların güçlenmesinden olumsuz etkilenip düşüşe geçti.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4106 dolar, en düşük 4050 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.48 itibarıyla 4053 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 2

Gram altın fiyatı ise gün içinde en yüksek 6207 TL, en düşük 6120 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.34 itibarıyla 6130 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 3

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketliliğin çeşitli sebepleri bulunuyor. Orta Doğu'da yükselen tansiyonla beraber petrol fiyatları 80 dolara doğru harekete geçti. Brent petrol fiyatında yaklaşık yüzde 4 seviyesindeki artış yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişesine yol açıyor. Diğer yandan dolar da değer kazandı. Altın, enflasyonist baskılardan ve doların güçlenmesinden olumsuz etkilenerek düşüşe geçiyor.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 4

Diğer yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Fed'den eylül ayında faiz artışı beklentisinde' de dikkat çeken yükseliş var. CME FEDWatch anketine bu sabah yansıyan verilere göre;

  • ‘Faiz sabit kalır’ tahmini %27,9
  • ‘25 baz puanlık artış olur’ tahmini % %51,9
  • ‘50 baz puanlık artış olur’ tahmini ise %20,2 oranla fiyatlanıyor.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 5

Rakamlar faiz artışı beklentisinin yüzde 70'in üzerinden fiyatlanmaya başlandığını gösterirken söz konusu görünüm son haftaların en yüksek seviyelerine işaret ediyor. Faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın maliyetinin artmasıyla altın üzerindeki baskılar da artıyor.

Altında bir şok daha: Yüksek tansiyon piyasayı sarstı 6

Analistlerin, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak yarın ABD'de açıklanacak haziran TÜFE verisinin de kritik olduğunu belirttiği, "Mayısta 4,2’ye yükselen yıllık TÜFE’nin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak son gelişmeler, bu gerilemenin geçici olabileceği izlenimini de artırabilir. Yüksek enflasyon, daha şahin FED’ beklentisini artırarak kıymetli metaller üzerinde baskı unsuru oluyor" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.138,87
6.139,73
% -1.38
08:43
Ons Altın / TL
190.558,38
190.612,61
% -1.62
08:58
Ons Altın / USD
4.054,91
4.055,49
% -1.58
08:58
Çeyrek Altın
9.822,19
10.038,46
% -1.38
08:43
Yarım Altın
19.583,00
20.076,92
% -1.38
08:43
Ziynet Altın
39.288,77
40.031,05
% -1.38
08:43
Cumhuriyet Altını
41.095,00
41.716,00
% 0.26
13:02
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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