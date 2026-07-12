Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Hızlı moda sektörünün önde gelen şirketlerinden Shein'in, Çin menkul kıymetler düzenleyicisinden gerekli onayı almasının ardından Hong Kong'da halka arz sürecini Eylül ya da Ekim aylarında başlatmayı hedeflediği öne sürüldü. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre şirket, hazırlıklarını bu takvim doğrultusunda sürdürüyor.

HALKA ARZDA HİSSE SATIŞI GÜNDEMDE

Kaynakların aktardığı bilgilere göre Shein, halka arz kapsamında hisselerinin yüzde 8'ine kadarını satışa sunmayı değerlendirdi. Ancak nihai satış oranının bu seviyenin altında kalmasının daha olası olduğu ifade edildi.

Şirketin halka arzında 40 ila 50 milyar dolar arasında bir değerleme hedeflenebileceği belirtilirken, bu çerçevede elde edilmesi beklenen gelirin düşük tek haneli milyar dolar seviyesinde olabileceği kaydedildi.

ŞİRKET DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARDAN GERİLEDİ

Kaynaklar, Shein'in 2022 yılında gerçekleştirilen bir fon toplama turunda yaklaşık 100 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını hatırlattı. Buna karşın mevcut halka arz sürecinde şirketin değerlemesinin önemli ölçüde gerilediği ifade edildi.

Aktarılan bilgilere göre Shein, değerlemedeki düşüşün yatırımcılar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla halka arz sırasında hisse satın alacak yatırımcılara finansal teşvik sağlamayı da planlıyor. Bu uygulamayla şirketin halka arza olan ilgiyi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.