‘Altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir…’ Bir günde tüm ihtimaller değişti: Altın fiyatlarına tatil arası…

Altın fiyatları dün, ABD Hazine bonosu getirilerindeki ılımlı düşüş nedeniyle düşüşünü tersine çevirmişti. Ve ABD Perakende Satışları verilerinin açıklanmasının ardından iyi bir dönüş gerçekleştirdi. Ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte cansız kaldığını gösteren veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz indirim beklentilerini yeniden canlandırdı ve bu da hem hazine bonusunu hem de ABD Doları’nı sarstı. Piyasalar dün yüzde 61 olan Fed’in Eylül’de faiz indirim olasılığını bugün yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

ONS ALTINA TATİL ARASI

Altın yükseliş denemeleri yapsa da ABD piyasalarının kapalı olduğu bugünkü ABD federal tatili nedeniyle zayıflayan ticaret ortamında yeni yükselişten yoksun kaldı. Ons altın fiyatı bu sabah 2.327 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BUGÜN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasalada 24 ayar gram altın fiyatı 2.595 lira seviyelerinden değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 4.117 TL, Cumhuriyet altını ise 16.727 TL’den ekranlara yansıyor.

SONBAHAR AYLARINA DİKKAT!

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan analistler, “Fiyatlarda bu yatay görünümün ve FED baskısının kısa-orta devam etmesi daha yakın bir ihtimal olarak değerlendirilmeli” ifadesini kullanırken sonbahat aylarına dikkat çekiyorlar.

Analistler, “Sonbaharda ise faiz beklentileri ve ABD seçimlerinin de devreye girmesiyle birlikte ons altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir” görüşünü dile getiriyor” diyerek altın fiyatları hakkındaki görüşlerini ortaya koyuyor.







