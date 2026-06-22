Altında dengeler değişiyor: Dev banka rakam verip 'zorlaştı' dedi

Değerli metaller piyasasında dengeler değişiyor. Altında yeni rekor beklentileri zayıfladı. Analistler gümüş için 100 dolar senaryolarını masaya yatırdı. Pek çok yatırımcı tarafından güvenli liman olarak görülen altın için dikkat çeken bir uyarı geldi.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

TGRT Haber'de yer alan dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley altının ons fiyatında 5200 dolar hedefinin giderek zorlaştığını açıkladı. Bankaya göre bu tablonun en önemli nedeninin ise Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası olduğu kaydedildi. Morgan Stanley'nin altın fiyatlarına yönelik uzun vadeli iyimserliğini korumasına rağmen yeni bir yükseliş dalgası için önemli bir şartın yerine gelmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı. Buna göre yatırım fonlarının altına yeniden güçlü şekilde yönelmesi gerektiği kaydedildi.

Ancak Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisinin yatırımcıların altına olan iştahını azalttığı belirtildi. Faizlerin yüksek seyretmesinin etirisi olmayan altını elde tutmanın maliyetini artırdığı vurgulandı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı başında 3300 dolar seviyelerinde olan altının onsu Ocak ayının başında 5500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ancak İran'la ABD arasındaki savaş jeopolitik gerilimlerle yine düşüş gösterdi. Şu anda ons altın 4200 dolar civarında işlem görüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Altının ardından gözler bir de gümüş piyasasında. Gümüş, performansıyla, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Analistlerin yeni bir ralli beklentisi içinde olduğu aktarıldı. 2025 yılı başında 30 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı kısa sürede yükseldi. 2026 yılı haziran başında 75 dolara kadar çıkan gramın onsu için yıl sonu beklentisinin 80 dolar ve üstü olduğu belirtildi. BlackRock ve JP Morgan analistlerinin de 2030 yılına kadar da gümüşün fiyatlarının ons başına 100 dolar seviyesini aşabileceğini öngördüğü aktarıldı. Öte yandan uzmanlardan yatırımcılara, gümüşün yüksek kazanç potansiyeli kadar sert düşüş riski de taşıdığı uyarısı yaptığı kaydedildi.